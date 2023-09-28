Более 80% российских подростков не удовлетворены своим жильём

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Большинству российских подростков от 14 до 18 лет (81%) не нравится их жильё.
Такие данные стали известны из исследования аналитического центра НАФИ и Оргкомитета премии Urban о том, какие жилищные проблемы беспокоят подростков больше всего. «Газета.Ru» приводит результаты опроса.
96% российских подростков проживают вместе с родителями или другими родственниками. В собственном жилье, в том числе, купленном в ипотеку, проживают 86% опрошенных.
81% не удовлетворены своим жильем, а каждый второй (49%) желал бы что-то изменить в жилплощади, каждый третий (32%) и вовсе хочет переехать в другое. 43% подростков хотели бы заменить двери, окна, покрасить стены и провести другие ремонтные работы. Зачастую такую потребность выражают девушки (50% против 39% среди парней), а также подростки из семей с низким уровнем дохода (74%). Чуть более трети подростков (36%) хотели бы заменить мебель, сменить текстиль, повесить картины или постеры.
24% подростков хотели бы иметь свою личную зону или комнату.
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96% российских подростков проживают вместе с родителями или другими родственниками. В собственном жилье, в том числе, купленном в ипотеку, проживают 86% опрошенных.
24% подростков хотели бы иметь свою личную зону или комнату.
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Мария Фирсова