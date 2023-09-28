Более 80% российских подростков не удовлетворены своим жильём

Завтрак – это важный приём пищи, который пропускать нельзя ни в коем случае. Однако перебиваться чем попало тоже не нужно, приём пищи с утра должен быть сбалансированным, чтобы обеспечить организм энергией на весь оставшийся день, рассказала «Радио 1» терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.