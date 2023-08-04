Более 80 тыс детей уже отдохнули в подмосковных лагерях

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«Сейчас на летних сменах находятся ещё 20 тыс ребят. Для наших юных жителей работают 105 загородных и шесть палаточных лагерей», – отметила министр.В министерстве добавили, что скучать детям не приходится. В лагерях организованы творческие кружки, спортивные мероприятия и состязания, занятия робототехникой, конкурсы и многое другое.
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