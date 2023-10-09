Более 800 участников собрал ежегодный «Марш кремлёвских курсантов»

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В селе Ярополец завершился восьмой ежегодный «Марш кремлёвских курсантов». Финальной точкой марша стал мемориал «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 года посвящается», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Спасибо всем участникам проекта и его организаторам! Вы делаете большое дело! Память о подвиге советских воинов будет жить вечно!», – сказал глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.Масштабная военно-патриотически акция посвящена подвигу защитников Москвы. На этом рубеже Отдельный курсантский полк Московского Краснознамённого пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР под командованием С.И. Младенцева два месяца вёл тяжелейшие оборонительные бои. 59 курсантов и 30 командиров были награждены орденами и медалями Союза ССР за доблесть.
Отряды прошли по местам боёв 16 Армии, отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, возложили венки и цветы у 24 мемориалов по маршруту следования.
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