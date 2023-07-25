Более 93 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в проекте «Умные каникулы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В прошлом году принять участие в проекте «Умные каникулы» могли только школы-флагманы, а в этом году в программе поучаствовали 100 подмосковных школ.
«В рамках развивающей программы «Умные каникулы» более 93 тыс. школьников 2-8-х, а также 10-х классов прошли образовательные интенсивы на базах школ», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В течение 19 дней дети под руководством педагогов разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные лаборатории при вузах и изучают программирование.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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