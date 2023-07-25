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Более 93 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в проекте «Умные каникулы»

25 июля 2023, 13:40

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

«Умные каникулы» — это летнее обучение в новом формате, при котором дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой, для школьников организовывают занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии на предприятия и в музеи.

В прошлом году принять участие в проекте «Умные каникулы» могли только школы-флагманы, а в этом году в программе поучаствовали 100 подмосковных школ.

«В рамках развивающей программы «Умные каникулы» более 93 тыс. школьников 2-8-х, а также 10-х классов прошли образовательные интенсивы на базах школ», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.


В течение 19 дней дети под руководством педагогов разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные лаборатории при вузах и изучают программирование.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Подмосковье
#школьник
#конкурс
#образовательный интенсив
#Умные каникулы
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В Кремле осудили давление Запада на Африканские страны
Песков: Запад оказывал давление на страны Африки перед саммитом в Санкт-Петербурге
25 июля 2023, 13:46

Фото: kremlin.ru

Западные страны оказывали беспрецедентное давление на страны Африки перед саммитом Россия-Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения. По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем», - прокомментировал ситуацию Песков.  

По словам пресс-секретаря, именно сейчас, под этим беспрецедентным давлением западных государств, России и Африке необходимо объединиться, чтобы урегулировать вопрос по продолжению зерновой сделки. О ней, подчеркнул Песков, речь пойдем на предстоящем саммите. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, написал статью для африканских СМИ. Глава РФ пишет, что Россия придает большое значение предстоящим саммитам с Африкой. В статье президент поделился своим видением развития российско-африканских отношений.

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#Песков
#Запад
#Африка
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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении политолога Бориса Кагарлицкого*
ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*
25 июля 2023, 13:38

Фото: iStock/irene_rebrova

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*.
Об этом сообщила адвокат политолога Юлия Кузнецова.

По ее словам, в доме у социолога произведен обыск, при котором она лично присутствовала. Расследование уголовного дела в отношении Кагарлицкого* ведет ФСБ. Политолог является фигурантом в деле об оправдании терроризма, уточнила правозащитник. 

Ранее, сотрудники ФСБ задержали в Курской области диверсантов, которые занимались сбором секретных сведений для украинских военнослужащих. 

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#ФСБ
#уголовное дело
#терроризм
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Военный аналитик объяснил, что за мины МАГАТЭ нашли у ЗАЭС
Коротченко: Мины, найденные у ЗАЭС, нужны для защиты станции от диверсантов
25 июля 2023, 13:25

Фото: iStock/Neznam

Противопехотные мины, которые инспекторы МАГАТЭ нашли у Запорожской АЭС, призваны не навредить ее объектам, а защитить станцию от диверсантов, рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью «РИА Новости».
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на периферии периметра Запорожской АЭС эксперты обнаружили противопехотные мины направленного действия. Гендиректор добавил, что эксперты обсудили произошедшее с представителями станции, которые рассказали, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».

«Противопехотные мины направленного действия в первую очередь предназначены для поражения живой силы противника. Их установка по внешнему периметру станции призвана именно обезопасить станцию от украинских диверсионно-разведывательных групп», - прокомментировал ситуацию Коротченко.    

Сегодня также стало известно, что четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ. По словам представителей администрации, четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.

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#ЗАЭС
#Мины
#Коротченко
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В Подмосковье устранили около 30 тысяч дефектов в содержании территорий
25 июля 2023, 13:15

Фото: istockphoto / Svetlana12

С начала летнего сезона сотрудники ГУСТ проводят регулярные мониторинги содержания дворовых и общественных пространств Московской области.

Все выявленные нарушения сотрудники ГУСТ заносят в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ для оперативной отработки коммунальными службами и оперативного устранения нарушения. 

«С начала лета ответственные организации устранили 29 824 дефекта в содержании территорий, зафиксированных нашими инспекторами. На текущий момент муниципалитеты отработали 66% замечаний», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Лидером по числу устраненных нарушений стал Пушкинский округ — 2393, Коломенское — 1574, Красногорск — 1450, Зарайск — 1237 и другие.

За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства. Выполнение работ по устранению дефектов контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ (СКПДИ).

Наиболее частыми нарушениями содержания территорий выступают: несвоевременный покос, мусор на газонах, вандальные изображения на городских фасадах и ненадлежащее состояние элементов малых архитектурных форм, в частности скамеек.

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#ГУСТ
#Светлана Аипова
#содержание территорий
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В 2023 году на линию службы спасения поступило более 7 миллионов обращений
25 июля 2023, 12:50

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Самая востребованная экстренная служба в 2023 году — скорая медицинская помощь, в адрес которой по номеру «112» поступило порядка 2 миллионов обращений.

Полиция и ГИБДД приняли более 600 тысяч вызовов через Систему-112, пожарная охрана — почти 100 тысяч.

Самым популярным методом связи со службой спасения стал телефонный звонок. На втором месте — СМС-сообщение.

Увеличилось количество обращений через мобильное приложение «112 МО».

Еще связаться с оператором 112 можно с помощью программы Скайп и чат-бота в Телеграм, а оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» дает возможность связываться с Системой-112 автомобилистам.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах.

В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде.

Порядка 2,5 млн вызовов, требующих быстрого реагирования, поступило на номер «112» от жителей Подмосковья.
#Система-112
#112
#служба спасения
#экстренные службы
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Герой России Сергей Лысюк отмечает день рождения
25 июля 2023, 12:30

Фото: Сайт МЧС РФ

Герой России, почетный гражданин Подмосковья и ветеран спецназа Сергей Лысюк, сегодня, 25 июля, отмечает день рождения.
Сергей Лысюк родился 25 июля 1954 года в Читинской области в семье военного. После окончания военного училища сразу пошел на службу в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения. 

Лысюк вырос от командира взвода до командира 6 отряда специального назначения «Витязь». Год он был замкомандира отряда спецназначения «Вега» МВД России, еще год он был замначальника управления «В» центра спецназначения федеральной службы безопасности РФ. Лысюк окончил службу в звании полковника.

19 лет он служил в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, участвовал в создании подразделения спецназа, впоследствии получившего название «Витязь». Сейчас Сергей Иванович возглавляет Центр специальной подготовки «Витязь», задача которого – начальная военная подготовка мобилизованных и добровольцев Московской области и является президентом Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь».

За время военной службы Сергей Лысюк принял участие больше чем в 30 спецоперациях, 6 из которых были по освобождению заложников, в 3 операциях он командовал группой захвата.

Сергей Лысюк имеет медаль «Золотая звезда», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и награжден медалью «За боевые заслуги».

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#Герой России
#Почетный гражданин МО
#день рождения
#Сергей Лысюк
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«Единая Россия» проведет Всероссийский Конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
«Единая Россия» проведет Всероссийский Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор»
25 июля 2023, 12:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Конкурс будет проведен в рамках партийного проекта «Жители МКД», его задачей станет расширение базы поддержки Партии среди жителей многоквартирных домов.
Желающие принять участие могут заполнить анкету на сайте https://moydom.er.ru до 10 октября 2023 года. 
 
Заявку на участие сможет направить собственник или наниматель жилья в многоквартирном доме, а также член ТСЖ или представитель управляющей организации.
 
Рассматривать заявки на участие будет специально созданная комиссия. К рассмотрению будут приниматься практики, которые были реализованы жителями многоквартирных домов. Лица, проживающие в частных домовладениях, к участию не допускаются.

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#Единая Россия
#конкурс
#лучший дом
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Судья, которая не поддерживала причастность России к крушению малайзийского Boeing, подала в отставку
25 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/Michał Chodyra

Судья, которая не поддерживала версию причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, ушла в отставку.
РИА Новости пишет, что судья пыталась убедить коллег из Окружного суда Гааги, что Boeing не сбивала российская ракета. Она ссылалась на книгу своего брата, проводившего расследование авиакатастрофы.

Выводы нидерландской прокуратуры по трагедии женщина считала «преднамеренным сокрытием», а некоторую информацию по делу расценивала как манипулирование и ложь.
 
После этого судью не допускали к ведению уголовных дел, а Верховный суд Нидерландов посчитал, что её действия «подорвали доверие к авторитету судебной власти». Женщине пришлось уволиться.
 
Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в 2014 году под Донецком. 298 человек погибли. 
 
В феврале в Нидерландах сообщили, что РФ  причастна к катастрофе.

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#судья
#Донбасс
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В Госдуме предложили созвать трибунал по Украине
Депутат Ивлев: В Крыму необходимо созвать трибунал по Украине
25 июля 2023, 12:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат Государственной думы от крымского региона Леонид Ивлев призвал провести на полуострове трибунал по военным преступлениям Украины, в интервью «РИА Новости».
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе. Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом.  

«Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму», - прокомментировал ситуацию Ивлев.  

Ивлев, как и Бастрыкин, уверен, что киевский режим должен понести наказание за свои преступления, в том числе за недавний теракт на Крымском мосту.

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#Ивлев
#Крым
#Трибунал по Украине
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