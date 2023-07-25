Более 93 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в проекте «Умные каникулы»

«Умные каникулы» — это летнее обучение в новом формате, при котором дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой, для школьников организовывают занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии на предприятия и в музеи.

В прошлом году принять участие в проекте «Умные каникулы» могли только школы-флагманы, а в этом году в программе поучаствовали 100 подмосковных школ.

«В рамках развивающей программы «Умные каникулы» более 93 тыс. школьников 2-8-х, а также 10-х классов прошли образовательные интенсивы на базах школ», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



В течение 19 дней дети под руководством педагогов разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные лаборатории при вузах и изучают программирование.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в Национальной технологической Олимпиаде.

Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей.