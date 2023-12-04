«Ъ»: более миллиона штрафов вынесено за неоплату проезда по платным дорогам

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Ространснадзор с начала 2023 года вынес свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным магистралям.
Треть в итоге отменили, благодаря тому что водители вовремя оплатили задолженность, сообщает «Коммерсант». Зачастую автомобилисты нарушают правила проезда по трассам с системой «Свободный поток». Там нет шлагбаумов. Из миллиона штрафов 963,5 тысячи коснулось ЦКАД и М-12.
«Автодор» сообщает о 334 тысячах досудебных претензий о взыскании платы. Водители оплатили 252 тысячи. А до суда дошло 45 тысяч.
Известно, что некоторые автомобилисты специально ездят с грязными номерами, чтобы не оплачивать проезд. Для выявления нарушителей проводят рейды ГИБДД и используется софт с нейросетью.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что большинство оштрафованных водителей чаще всего не понимают, что въезжают на платную дорогу.
Эксперт предлагает снижать скоростной режим на съездах на ЦКАД-М12 и установить информационные щиты.
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«Автодор» сообщает о 334 тысячах досудебных претензий о взыскании платы. Водители оплатили 252 тысячи. А до суда дошло 45 тысяч.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что большинство оштрафованных водителей чаще всего не понимают, что въезжают на платную дорогу.
Эксперт предлагает снижать скоростной режим на съездах на ЦКАД-М12 и установить информационные щиты.
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Мария Фирсова