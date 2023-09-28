Большая часть россиян считает высшее образование в РФ посредственным

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58% россиян считают качество российского высшего образования посредственным. При этом на Кавказе, в Сибири и ДФО вузами довольны.
«МК» пишет, что опрос, который был посвящен оценке качества высшего образования после пандемии и отказа от Болонской системы, продемонстрировал, что большинство россиян считают уровень высшего образования в стране средним.
Больше всего недовольства высказывают девушки в возрасте 18-25 лет (55% и 68%). Лояльно к системе высшего образования относятся жители Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
У 41% опрошенных родителей вызывает недовольство система ЕГЭ. Хуже всего об экзамене отзываются в Москве и Санкт-Петербурге.
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Больше всего недовольства высказывают девушки в возрасте 18-25 лет (55% и 68%). Лояльно к системе высшего образования относятся жители Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
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Мария Фирсова