Больше 18 тысяч выпускников написали ЕГЭ по обществознанию в Подмосковье

Свыше 18 тысяч выпускников Подмосковья сдали 8 июня единый государственный экзамен по обществознанию, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для проведения единого государственного экзамена задействовали 207 пунктов для написания.





Все пункты оборудовали по стандартам. Выпускники с Ограниченными возможностями здоровья имели возможность написать обязательный экзамен до дому или в медицинском учреждении.

Задания государственного экзамена по обществознанию разного уровня сложности, от базового до повышенной сложности. Всего экзамен состоит из 25 заданий на разные сферы общественной жизни. На написание экзаменационной работы отводилось 3 часа 30 минут.

Выпускники узнают результаты испытания не позднее 23 июня.



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