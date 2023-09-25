Больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры.

Фото: IStock/Tijana Simic
При этом готовы к переезду чаще мужчины. В разбивке по возрастам о готовности переезжать в большинстве говорили молодые люди от 18 до 24 лет — так ответили 69% из них. Чем старше группа респондентов, тем меньше у них желания менять место жительства по работе. Так, больше половины (56%) россиян 25-34 лет согласились бы переехать ради карьеры, а среди опрошенных в возрасте 35-44 лет таких 49%.
Например, ранее мы писали о серьёзном дефиците кадров в сфере обслуживания. Отмечается, что порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от клининга, ресторанного бизнеса или строительной отрасли.
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