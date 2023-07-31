Больше половины россиян не могут заниматься спортом из-за работы

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Меньше всего времени на физнагрузку вне работы у сотрудников сферы строительства, ритейла, логистики и производства. А вот у работников бьюти-сферы, маркетинга, рекламы и PR наоборот, хватает ресурсов на тренировки.
75% опрошенных отметили, что работодатель не компенсирует им затраты на тренировки. Только 17% россиян указали, что компания организовывает для них спортивные мероприятия или специальные зоны в офисе. При этом, 44% респондентов заявили, что для них важна поддержка спортивной инициативы со стороны компании-работодателя.
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