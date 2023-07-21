Больше половины россиян назвали куклу Barbie своим эталоном в стиле

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Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.
«Этот тренд отмечается и в покупках на маркетплейсе Ozon: в начале июля рост продаж продукции в розовых оттенках составил 26% со момента выхода трейлера фильма», — приводит слова источника «Газета.Ru».
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