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Больше половины россиян назвали куклу Barbie своим эталоном в стиле

21 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/fieldwork

Больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости.

Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.


Половина опрошенных считает, что кукла Barbie оказала влияние на формирование их вкуса в одежде и стиле.

«Этот тренд отмечается и в покупках на маркетплейсе Ozon: в начале июля рост продаж продукции в розовых оттенках составил 26% со момента выхода трейлера фильма», — приводит слова источника «Газета.Ru».

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#кукла
#Барби
#стиль
#фильм
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На станции Плющево завершают работы к запуску МЦД-3
21 июля 2023, 18:36

Фото: пресс-служба ЦППК

На станции Плющево финишировали почти все работы, необходимые для открытия нового МЦД-3. Ожидается, что с его запуском станцией будут пользоваться в 1,5 раза больше пассажиров, чем сегодня, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
«На станции заменили конструктив платформ, вместо старого покрытия уложили новое – из брусчатки.  Отремонтировали фасады, билетные кассы и внутренние помещения турникетных павильонов, покрасили навесы на платформе, установили лавочки и урны. Смонтировали новое светодиодное освещение, систему громкоговорящего оповещения, стойки SOS и динамические табло», – говорится в сообщении.
На станции к запуску МЦД-3 также завершат установку новых источников бесперебойного питания. Благодаря им кассы, турникеты, валидаторы и билетные автоматы продолжат работать, даже если неожиданно будет отключено электричество. Кроме того, завершается обновление визуальной информации. Это порядка 85 элементов навигации. 

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#ЦППК
#транспорт
#станция
#Московская область
#Подмосковье
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Евтухов: Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России
Правкомиссия одобрила сделку по продаже Decathlon в России владельцу франшизы Mango
21 июля 2023, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила продажу российских активов французской сети Decathlon компании Mangо.
По его словам, сделка уже одобрена. Об этом Евтухов сообщил агентству ТАСС. 

Евтухов отметил, что в настоящее время, компания продает сеть из 36 объектов. Покупателем магазинов и складов стала российская компания, которая владеет Mango. Decathlon ​занимался поиском потенциальных покупателей с середины июня. 

Замглавы ведомства отметил, что ​Россия не позволила французской сети ​обойти российское законодательство и продать ​бизнес по долям, получив полную стоимость активов. 

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#Декатлон
#Россия
#рынок
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Адвокаты Стрелкова попросили отложить заседание, чтобы приобщить к делу грамоты и характеристики
21 июля 2023, 18:12

Фото: iStock/Michał Chodyra

Адвокаты Игоря Стрелкова попросили отложить заседание, чтобы приобщить к делу грамоты и характеристики и выбрать меру пресечения, не связанную с арестом.
«В материалах дела практически нет никаких документов по личности Стрелкова — нужно подтвердить состояние здоровья, семейное положение и характеристики», —обратились к суду адвокаты.
Также они указывали на то, что дело «средней тяжести», а мера пресечения в виде стражи должна применяться только в исключительных случаях, сообщает тг-канал «Осторожно, новости».
 
 Но суд отказал адвокатам Стрелкова. Против этого также выступил прокурор.

Ранее сообщалось, что экс- министру обороны ДНР вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Он неоднократно допускал критичные высказывания в отношении российских властей и руководства РФ.

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#Стрелков
#суд
#адвокаты
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В Великобритании признались в бессилии против российских ракет
Подполковник Кроуфорд: Британия не сможет отразить российские крылатые ракеты
21 июля 2023, 18:06

Фото: iStock/Alexyz3d

У Великобритании нет средств обороны, способных отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, написал британский подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express.
«Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае», - прокомментировал ситуацию Кроуфорд.  

По словам офицера, европейские страны начали создавать своеобразные «щит» из средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от атак российских ракет. Однако, Лондон такими средствами пока не располагает, отметил эксперт.  

Поэтому, небо Британии пока «остается открытым», заключил Кроуфорд.  

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#Кроуфорд
#Российские ракеты
#Великобритания
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В Санкт-Петербурге появился на свет ещё один Владимир Путин
В питерском роддоме родился Владимир Путин
21 июля 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

В Санкт-Петербурге родился тёзка президента России Владимира Путина по имени и фамилии.
Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в своём тг-канале.
 
«В Петербурге родился Владимир Путин. Ещё один», — указано в публикации.
 По данным журналистов, ребёнок родился 10 июля. Роженица рассказала, что мальчика назвали Владимиром в честь дедушки.

«Он тоже Владимир и однофамилец президента России», —рассказала молодая мама. Она считает, что человек с именем Владимир призван вести людей к согласию и порядку.

Ранее сообщалось, что тысячный малыш появился на свет в Наро-Фоминском перинатальном центре с начала этого года. Им стал мальчик ростом 50 см и весом 3030 г, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

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#Путин
#Санкт-Петербург
#дети
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В парке Красногорска в этом году создадут игровую зону для детей
21 июля 2023, 17:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Игровую зону для детей обустроят в Городском парке Красногорска уже в этом году. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Волков.
«Городской парк – любимое место прогулок и отдыха. Весной к нам обратились мамы с просьбой обустроить здесь детскую площадку. Проект благоустройства, за который ранее проголосовали жители, по плану будет реализован в течение двух лет. Но игровую зону для детей благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьёва, откладывать не станем и подарим юным красногорцам уже в этом году», – отметил Волков.  
По его словам, на площадке появятся игровые элементы, резиновое покрытие, скамейки и урны. Будет обустроено освещение.

 Как отметил глава муниципалитета, в ходе любых работ важно сохранить уникальность и историческую ценность старейшего парка округа. Он пообещал учесть мнения старожилов и молодых горожан.

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#Красногорск
#парк
#дети
#детская площадка
#Дмитрий Волков
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Следствие просит арестовать Стрелкова
Следствие просит арестовать Стрелкова, ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете
21 июля 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Следствие просит суд арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
ФСБ просило суд избрать меру пресечения в отношении Стрелкова в виде подписки о невыезде. Однако, следственные органы настаивают на аресте подозреваемого. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Экс- министру обороны ДНР вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Он неоднократно допускал критичные высказывания в отношении российских властей и руководства РФ.

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#Стрелков
#суд
#мера пресечения
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Воробьёв проверил готовность к открытию обновлённого парка «Взлёт»
21 июля 2023, 17:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность к открытию парка «Взлёт» в домодедовском районе «Авиационный». Он пообщался с местными жителями, которые ждут возможности посетить обновлённое общественное пространство, которое откроют 22 июля.
«Мы активно строим парки. Сейчас их184, и дальше – большая программа.  Каждый год открываем по 10-12 парков. Это территории площадью от 30 до 180 га. Там можно отдыхать, заниматься спортом. Есть места для работы малого бизнеса, услуг – тренеры, прокат, всё, что касается торговли, ресторанов, кафе. Задача – чтобы в каждом городском округе, небольшом населённом пункте был сквер или парк», – отметил губернатор. 
Он добавил, что президент поддержал идею подмосковных властей обустраивать парки в лесах. 
«Раньше это были заброшенные территории. Сейчас мы их благоустраиваем. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% – лес. Хочется, чтобы было чисто, безопасно и доступно для жителей. Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во «Взлёте» хватает места и для детей, и для взрослых. Много различных спортивных возможностей – волейбол, баскетбол, теннис, футбол. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше», – сказал Воробьёв. 
Приводить в порядок территорию на площади 35 га начали в прошлом году. Комплексное благоустройство затронуло спортивный клуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной.
«Это шестая парковая территория в округе. Она граничит с аэропортом Домодедово. Основная точка притяжения – пруд Лесной с видом на взлетающие самолёты. Работы начали в марте прошлого года. Привели в порядок зону отдыха у воды, сделали спортивный кластер – многофункциональную площадку, теннисный корт, зону воркаута с турниками и тренажёрами, детскую игровую площадку. Также здесь большая зона выгула собак, где можно отпустить домашних животных побегать», – рассказала директор парка Юлия Смирнова.
Также в рамках проекта был обновлён стадион на территории спортклуба «Авиатор», организованы дополнительные площадки для занятий спортом. В августе там установят трибуны для зрителей. 
 
Также в городском округе Домодедово в этом году начали благоустраивать лесопарк Гальчино. Работы планируют завершить в III квартале этого года. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Домодедово
#парк
#боагоустройство
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Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в эти выходные
21 июля 2023, 17:08

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

21, 22, 23 июля на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

21 июля, в пятницу, на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс.

22 июля, в субботу, Комлесхоз передает I класс пожарной опасности на большей части территории Московской области. В Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидается II класс.

В воскресенье, 23 июля на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#Комлесхоз
#пожарная опасность
#пожар
#лесной пожар
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