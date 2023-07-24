Больше половины россиян признались, что прокрастинируют на работе

Фото: IStock/fizkes
Большая половина россиян откладывает рабочие задачи и дела из-за усталости. При этом, чаще всего от прокрастинации страдают сотрудники банковской сферы, рассказали «Радио 1» специалисты Авито Работы.
Согласно опросу, 80% россиян ответили, что стараются выполнять рабочие задачи качественно и в срок, несмотря на усталость и внешние факторы. При этом, 55% респондентов заметили, что откладывают работу на потом. 40% из них заметили, что это приводило к проблемам.
При этом, к прокрастинации больше всего склонны жители Санкт-Петербурга и Южного федерального округа, — в этих регионах 60% сотрудников откладывает рабочие дела на потом. Меньше всего прокрастинации в городах с населением до 100 тысяч человек и в Уральском федеральном округе.
Лидерами по «откладыванию дел» стали сотрудники банковской сферы (70%), административной работы (64%), юриспруденции (61%), фитнеса и салонов красоты (61%), а также сферы строительства и недвижимости (60%).
Реже прокрастинация встречается среди сотрудников онлайн-торговли. Наиболее ответственно относятся к работе даже в состоянии усталости госслужащие и представители НКО (86%), бухгалтеры и финансисты (85%).
При этом, более устойчивыми к усталости оказались представители старшего поколения. В группах 45–54 и 55–64 лет таких набралось 84 и 83% соответственно.
В разрезе профессий наименьшую готовность следить за качеством работы в состоянии усталости показал домашний персонал (70%), а также специалисты, связанные с ИТ (77%).
Читайте также:
Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
При этом, к прокрастинации больше всего склонны жители Санкт-Петербурга и Южного федерального округа, — в этих регионах 60% сотрудников откладывает рабочие дела на потом. Меньше всего прокрастинации в городах с населением до 100 тысяч человек и в Уральском федеральном округе.
Реже прокрастинация встречается среди сотрудников онлайн-торговли. Наиболее ответственно относятся к работе даже в состоянии усталости госслужащие и представители НКО (86%), бухгалтеры и финансисты (85%).
При этом, более устойчивыми к усталости оказались представители старшего поколения. В группах 45–54 и 55–64 лет таких набралось 84 и 83% соответственно.
В разрезе профессий наименьшую готовность следить за качеством работы в состоянии усталости показал домашний персонал (70%), а также специалисты, связанные с ИТ (77%).
Читайте также:
Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы
Россиян всё больше интересует частичная занятость
Екатерина Шмакова