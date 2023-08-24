Большинство российских работодателей поддерживают отмену удалёнки

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Как передаёт RT, 57% респондентов отметили, что на удалёнке их сотрудники сохранили свою обычную эффективность, у 30% руководителей работников производительность труда снизилась, а 13% отметили большую отдачу своих сотрудников в удалённом формате.
Исследование проводилось с 16 по 23 августа в городах-миллионниках среди 1 970 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25-55 лет.
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