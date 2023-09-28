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Большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками

28 сентября 2023, 08:35
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

Зачастую россияне жалеют о решении делать ремонт полностью или частично, не прибегая к помощи профессионалов.
Свои главные ошибки в ремонте россияне назвали в опросе сервиса «Авито Услуги», его результату есть в распоряжении «Ленты.ру». В опросе приняли участие 10 тысяч жителей из разных городов.

20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.


Также стало известно, что 48% россиян испытывают воодушевление от перспективы ремонта, а 52% людей, делающих ремонт второй или третий раз, продолжают испытывать радость от данного процесса. Тревожатся из-за предстоящих работ чаще остальных граждане старше 45 лет, а также москвичи и жители Санкт-Петербурга.

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#ремонт
#квартира
#квартиры
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Более 80% российских подростков не удовлетворены своим жильём
28 сентября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Большинству российских подростков от 14 до 18 лет (81%) не нравится их жильё.
Такие данные стали известны из исследования аналитического центра НАФИ и Оргкомитета премии Urban о том, какие жилищные проблемы беспокоят подростков больше всего. «Газета.Ru» приводит результаты опроса.
 
96% российских подростков проживают вместе с родителями или другими родственниками. В собственном жилье, в том числе, купленном в ипотеку, проживают 86% опрошенных.
 
81% не удовлетворены своим жильем, а каждый второй (49%) желал бы что-то изменить в жилплощади, каждый третий (32%) и вовсе хочет переехать в другое. 43% подростков хотели бы заменить двери, окна, покрасить стены и провести другие ремонтные работы. Зачастую такую потребность выражают девушки (50% против 39% среди парней), а также подростки из семей с низким уровнем дохода (74%). Чуть более трети подростков (36%) хотели бы заменить мебель, сменить текстиль, повесить картины или постеры.
 
24% подростков хотели бы иметь свою личную зону или комнату.

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#квартира
#подросток
#подростки
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Interia: Поляки из-за роста цен стали массово воровать мясо в магазинах
28 сентября 2023, 06:17

Фото: iStock/JackF

Рост потребительских цен в Польше привёл к увеличению количества магазинных краж. Об этом сообщает Interia.
В публикации отмечается, что раньше из магазинов в основном воровали алкоголь и косметику, однако сейчас воришек стали интересовать мясо и другие продукты питания.

Польским продавцм приходиться принимать дополнительные меры, чтобы сократить кражи дешёвых продуктов. Розничные магазины устанавливают защитные устройства, «противоугонные» этикетки и ловушки для воров с использованием системы мониторинга.

Согласно данным правоохранительных органов, в первом полугодии 2023 года рост преступлений, связанных с кражами в магазинах, составил 40%, а правонарушений — 22%. Отмечается, что задержать с поличным удаётся только десятую часть воров.

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Нутрициолог назвала четыре продукта, которые должны быть в каждом завтраке
Нутрициолог Разаренова назвала четыре компонента полезного завтрака
28 сентября 2023, 05:01

Фото: IStock/miromiro

Завтрак – это важный приём пищи, который пропускать нельзя ни в коем случае. Однако перебиваться чем попало тоже не нужно, приём пищи с утра должен быть сбалансированным, чтобы обеспечить организм энергией на весь оставшийся день, рассказала «Радио 1» терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
В завтрак обязательно должны быть включены четыре компонента: углеводы, белки, жиры и клетчатка. Только при правильном соотношении завтрак принесёт организму пользу.

1. Углеводы. Это должны быть представители длинных углеводов: цельные крупы или псевдокрупы (гречка, рис, пшенка, кукурузная полента). Так мы получим энергию, витамины группы В и другие полезные элементы.

2. Белок. Белковая составляющая помогает поддержать тело с точки зрения аминокислотного состава и дать пластический материал для белковых функций. Кроме того, наша сытость и чувство пресыщения напрямую зависит от белков.

3. Жиры. Правильные жиры – это растительные масла, возможно, небольшое количество сливочного масла, авокадо. Это то, что даст дополнительный буст для достижения энергетического баланса.

4. Клетчатка. Клетчатка должна составлять половину нашей тарелки. Её можно получить из овощей, зелени. Всё это тоже будет давать нам чувство насыщения.

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#гречка
#витамины
#питание
#еда
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Путин потребовал разобраться с ценами на топливо
Путин потребовал от правительства разобраться с ценами на бензин и дизтопливо
28 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/bigtunaonline

Владимир Путин выразил мнение о необходимости более оперативной реакции со стороны властей и нефтяных компаний на ситуацию с ценами на топливо в ходе совещания с правительством, передает РИА Новости.
«Мы рассчитываем на то, что предлагаемые меры дадут результат. С компаниями нужно укрепить сотрудничество, чтобы они более ответственно подходили к своим обязанностям», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что, несмотря на необходимость бережного отношения к предприятиям, ситуация требует более оперативных действий.

«Цены на топливо продолжают расти на розничном рынке, несмотря на уже принятые меры. Что происходит на других этапах цепочки поставок, мало интересует потребителя. Главное для него — результат», — пояснил Путин.
Президент отметил, что правительство и нефтяные компании имеют разные цели. Нефтяные компании стремятся к максимальной прибыли и поэтому направляют свою продукцию на экспорт.

«Мы понимаем их позицию. Они выполняют свою функцию. Но наша задача, как правительства, заключается в другом. Эти задачи, конечно, должны быть согласованы с компаниями», — отметил президент.
Путин также напомнил, что власти принимали ограничительные меры и в других отраслях, таких как удобрения. Он подчеркнул, что хотя каждая отрасль имеет свои особенности, важно принимать решения своевременно.

Стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже два дня подряд росла на почти два процента после недельного снижения.

21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с надеждой на прекращение серого экспорта и насыщение внутреннего рынка. Министерство энергетики также ожидает, что эти меры могут способствовать дополнительному снижению цен.

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Патриарх Кирилл решил, что «слишком дорогому кресту» не место в его келье
28 сентября 2023, 03:20

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что передал подаренный ему драгоценный крест храму Христа Спасителя. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы РПЦ, крест, который он получил в подарок от благодетелей, оказался «настолько прекрасен, величественен и дорог», что в патриаршей келье ему не место.

«Я принял решение в день Воздвижения Креста передать его в наш храм Христа Спасителя. Пусть он осеняет вас Божественной милостью и любовью», — цитирует агентство слова патриарха Кирилла.

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#церковь
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Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников
Юрист Соловьев: телефонные мошенники вновь используют старые схемы обмана
28 сентября 2023, 02:55

Фото: iStock/PUGUN SJ

Мошенники продолжают применять устаревшие методы обмана, среди которых одним из самых распространенных остается хитрость с голосованием, отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Потенциальные жертвы получают предложение участвовать в голосовании по какому-либо детскому конкурсу через SMS или мессенджеры, просьба идет от «друга» или «знакомого». Сообщение сопровождается ссылкой, которую нужно перейти. Однако вместо голоса гражданин случайно передает свои учетные данные для доступа к личному аккаунту на Госуслугах.

В таких ситуациях рекомендуется связаться с тем человеком, от имени которого пришло сообщение. Однако лучше делать это не через мессенджеры, так как аккаунты «друга» могут быть уже взломаны.

Если аккаунт жертвы также оказался взломанным после перехода по ссылке, то следует немедленно создать новый аккаунт и предупредить всех контактов о возможных мошенниках. Затем необходимо посетить офис «Мои документы» и отправить заявление о смене пароля на портале «Госуслуги».

«Чем быстрее это будет сделано, тем меньше запросов на получение микрозаймов отправится от вашего имени», — подчеркивает Соловьев.
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#мессенджеры
#жертвы
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Экономист Финогенова рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября
Экономист Финогенова: С 1 октября увеличатся пенсии бывшим силовикам
28 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/mizar_21984

Экономист Юлия Финогенова рассказала, что с 1 октября в России некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Об этом пишет «Прайм».
Пенсии с октября традиционно увеличатся у тех, кто в сентябре достиг возраста 80 лет. Изменения также коснутся пенсионеров, получающих страховые пенсии после присвоения первой группы инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — цитирует агентство слова собеседницы.

Бывшим военнослужащим пенсии проиндексируют на 10,5%. Индексация также коснётся экс-сотрудников других российских силовых ведомств — ФСБ, ФСО, СК РФ, СВР,  Росгвардии, СК, МЧС, МВД, пожарных, сотрудников органов контроля за оборотом наркотиков и таможни.

Финогенова довила, что нововведения затронут и тех пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы.

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#фсб
#индексация
#россия
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Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня
Пиотровский: Музей блокады Ленинграда станет центром всероссийского масштаба
28 сентября 2023, 01:38

Фото: iStock/goodmoments

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский объявил, что благодаря реализации концепции развития, Музей обороны и блокады Ленинграда станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба.
Эта концепция была разработана по поручению президента России. Планируется расширение площадей музейного комплекса и создание разнообразных учреждений, включая постоянные и временные экспозиции, фондохранилище, реставрационный блок, библиотеку, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральную площадку.

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День Тульского праздника 28 сентября: история происхождения
27 сентября 2023, 21:05

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В России ежегодно отмечается праздник, посвящённый знаменитому тульскому лакомству, которое известно не только в России, но и во всем мире. Редакция «Радио 1» расскажет, чем знаменит Тульский пряник и почему в честь него установлен памятник.

День Тульского пряника 2023


День тульского пряника ежегодно отмечается 28 сентября. Первое упоминание о прянике приводится в «Писцовой книге» и датировано 1685 годом. Доподлинно неизвестно, кто именно создал рецепт сдобы и когда ее впервые приготовили. Мастера, владеющие пряничным делом, не делились своими рецептами и нигде их не записывали. Готовили пряники только мужчины, а секреты приготовления передавались из поколения в поколение, но только по мужской линии. В давние времена люди еще не изобрели весы и ориентировались по весу камушков, добавляя в выпечку какие-либо ингредиенты. 
 

Чем знаменит тульский пряник


Тульский пряник славится своим необычным и индивидуальным оформлением, он смог завоевать признание в России и Европе еще в XVIII  веке. Его рецепт держался в строжайшем секрете и его невозможно было повторить. Тульский пряник стал символов всех традиционных торжеств. Без него не обходились дни рождения, свадьбы, новый год и даже церковные праздники. Благодаря оригинальному оформлению и присутствию тульской символики печатные пряники стали своеобразным носителем, распространяющим бренд Тулы по всему миру. 
 
На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек

Тульский пряник: история происхождения


На Руси узнали о пряниках от варягов, которые завезли их IX веке. Сдоба изначально была примитивной и представляла собой смесь ржаной муки с ягодным соком. Позже славяне научились придавать выпечке красивую форму и экспериментировали с начинкой. В пряники добавляли ягоды, пряности, лимон, мяту, орехи   и иные ингредиенты. На Руси Тульский пряник стал символом благополучия и без него не обходился ни один традиционный праздник. 
 
В 1778 году императрица Екатерина II праздновала юбилей Санкт-Петербурга, где в честь торжества, ей был преподнесён огромный пряник-гигант, на котором умельцы-пекари изобразили панораму Российской империи. 
Постепенно производство пряников налаживалось и расширялось и их стали выпекать не только в Туле, но и других городах России. Лакомство постепенно обрело известность не только в России, но и за ее пределами. Тульские мастера выезжали на зарубежные ярмарки, участвовали в международных выставках 

                                                                                                                 Фото: iStock/Andrey Rykov 

Производство пряников прекратилось после октябрьской революции. Тогда большинство предприятий оказалось разрушено, а те, кто знал рецепты его приготовления погибли во время войны или скончались от старости. После окончания второй мировой войны советская власть решила возродить знаменитый тульский пряник. Нашёлся лишь один пекарь, который смог сохранить в памяти рецепт знаменитого лакомства. Благодаря труду тульских умельцев, Тульскому прянику удалось вновь вернуться и снова поселиться в сердцах гурманов, которые со всей России едут посетить его родину. В 1996 году в Туле был открыт музей, посвященный истории создания этого лакомства, а в 2014 году на главной площади города был установлен бронзовый символ лакомства. 

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#тульская область
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