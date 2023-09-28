Большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками

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Зачастую россияне жалеют о решении делать ремонт полностью или частично, не прибегая к помощи профессионалов.
Свои главные ошибки в ремонте россияне назвали в опросе сервиса «Авито Услуги», его результату есть в распоряжении «Ленты.ру». В опросе приняли участие 10 тысяч жителей из разных городов.
20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.
Также стало известно, что 48% россиян испытывают воодушевление от перспективы ремонта, а 52% людей, делающих ремонт второй или третий раз, продолжают испытывать радость от данного процесса. Тревожатся из-за предстоящих работ чаще остальных граждане старше 45 лет, а также москвичи и жители Санкт-Петербурга.
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20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.
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Мария Фирсова