Большинство жителей России считают неоправданно завышенными зарплаты депутатов

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Зарплаты депутатов, а также государственных чиновников, большинство россиян считают неоправданно высокими. Это стало известно из результатов исследования, проведенного аналитиками сервиса Superjob.
Среди опрошенных 23% назвали неоправданно высокими оклады депутатов и политиков. Еще 13% респондентов выбрали чиновников и госслужащих, 11% — менеджеров. Переоцененными на рынке труда директоров и топ-менеджеров считают 9% опрошенных, а 6% — работников сферы IT-технологий. По 4% респондентов считают, что получают больше, чем заслуживают, профессиональные футболисты, а также певцы и актеры. 2% участников опроса отнесли к неоправданно высоким заработки блогеров.
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Александр Бойцов