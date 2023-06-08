Большую поликлинику строят в Балашихе

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
В городском округе Балашиха продолжается строительство большой шестиэтажной поликлиники, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Поликлиника появится в жилом комплексе «Столичный» и 670 человек смогут посетить ее в смену, 350 взрослых и 320 детей.
В новой поликлинике будут работать порядка 220 медицинских специалистов: терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, эндокринологи и другие.
Реализация проекта намечается на конец 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится пять новых поликлиник. Подробнее об этом читайте в нашем материале.