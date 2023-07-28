Боня, Тодоренко и Самойлова: как известные блогеры учат мечтать

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Посылаешь сигналы в космос и желание исполняется. Интернет полон марафонов и курсов по загадыванию желаний. Известные блогеры буквально каждый день придумывают новые способы, как продать воздух. В день загадывания желаний, который отмечается 28 июля, мы собрали рекомендации по правильным мечтам от знаменитостей.
Виктория Боня – российская телеведущая, актриса и модель. Она стала известна россиянам после участия в реалити-шоу «Дом 2». С того момента прошло уже много лет, но теледива продолжает поражать своих фанатов действиями и мыслями. Так, Виктория Боня запустила онлайн-марафон для «женщин-богинь». На нём ведущая рассказывает, как женщинам добиться успеха.
До этого Боня делилась секретами мечтания. Она рассказала, как в юности делала плакаты желаний, на которые клеила все свои мечты. По её словам, нужно разделить белый лист на девять равных частей, и в каждую часть приклеивать картинки из интернета, вырезки из журналов.
Но это не мешает Надин делиться секретами успеха. Она тоже считает, что правильные мысли помогут реализовать планы и мечты.
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«Если ты будешь любить себя такой, какая ты есть сегодня, далее начинает происходить трансформация. Например, если ты недовольна своим весом, вес начинает выравниваться, потому что ты входишь в гармонию с собой».
«В левом верхнем углу клеим деньги, богатство, всё, что с этим связано. Это могут быть и ювелирные украшения, и просто деньги, самолёты. В среднем верхнем углу — это слава, успех. В правом верхнем углу — семья и дети: сколько детей хотите, какого мужа. Средний левый угол — там благосостояние, то, что успокаивает душу, что нравится. В центре — ваша фотография. В правом среднем углу — дом, квартира. Левый нижний угол — это путешествия. Средний нижний — это карьера. То, как вы хотите зарабатывать, чем хотите зарабатывать. Нижний правый угол — это значимые люди, которые вдохновляют», — поделилась Виктория Боня.Визуализировать свои желания учит и жена российского рэпера Джигана. Оксана Самойлова в 2022 году запустила марафон «Стратегия на миллион». Девушка рассказывает о правилах успеха.
«Представьте, что вы заходите в приложение вашего мобильного банка или открываете кошелёк. И почувствуйте своё состояние, когда вы видите там желанную и необходимую вам сумму. На втором этапе визуализации вы должны представить то, на что вы эти деньги потратите. Люди с менталитетом богатых точно знают: можно стать богатым, если только захотеть. Запомните мою любимую аффирмацию: “Деньги текут ко мне легко и радостно”».Мыслить правильно и не бояться ничего, — это девиз другой российской телеведущей Регины Тодоренко. Несколько лет назад она также запустила марафон «Люби, делай, мечтай».
«Ведь за каждой закрытой дверью скрыт потенциал, энергия и новые возможности. Как жемчужина внутри раковины. Под слоем страха скрывается настоящее желание <…> Сначала мысль, потом действие, и после наступает реализация цели или исполнение желания».Завершает топ инфлюенсеров Надин Серовски — блогер с большой аудиторией. С начала своей карьеры в интернете девушка запустила несколько марафонов, но большинство из них раскритиковали покупатели.
Но это не мешает Надин делиться секретами успеха. Она тоже считает, что правильные мысли помогут реализовать планы и мечты.
«Когда твоя материальная цель — машина, например, это не так круто, как если бы у тебя стояла цель стать лидером в своей нише. Естественно, когда ты становишься лидером в своей нише, это значит, что ты на самой вершине, соответственно, ты зарабатываешь больше всех. И всё остальное, все материальные цели просто становятся неким бонусом и подтверждением того, что ты на правильном пути и делаешь всё, как нужно».Безусловным лидером по урокам желаний остаётся Елена Блиновская. В своём «марафоне желаний» блогер раскрывает секреты успеха и заботы о себе, делится различными аффирмациями и установками для самореализации, а ещё учит правильно отправлять запросы в космос. Правда, успех россиянки длился недолго: в 2023 году девушку обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей. Также в СМИ появилась информация, что Блиновской грозит уголовное дело за мошенничество.
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Екатерина Шмакова