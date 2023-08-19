Известный режиссер Бояков сообщил об учреждении фонда и премии Даши Дугиной

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Художественный руководитель «Нового театра», создатель фестиваля «Традиция», режиссер Эдуард Бояков сообщил об учреждении Фонда и премии имени Даши Дугиной, передает Царьград.
Бояков отметил, что Дарья Дугина была для него не просто другом, но и соратником. Он также добавил, что сотрудничал с Дугиной во время работы во МХАТ.
Напомним, 20 августа исполняется год со дня трагической гибели Дугиной.
Ранее Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной. Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.
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«Мы будем продолжать это дело, которое с таким блеском её молодая душа реализовывала», — цитирует Боякова Царьград.
Ранее Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной. Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.
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Екатерина Коршунова