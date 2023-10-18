«Божий промысел»: Патриарх Кирилл высказался о причине появления у СССР ядерного оружия

РИА Новости / Григорий Сысоев
Ядерное оружие у Советского союза появилось по Божьему промыслу в обители Серафима Саровского. С таким заявлением выступил глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время награждения орденом преподобного Сергия Радонежского I степени главы ядерного центра в Сарове Радия Илькаева. Информацию сообщает ТАСС.
Патриарх Кирилл заявил, что благодаря созданному ядерному вооружению Россия теперь может рассчитывать на безопасность.
Он также напомнил, что мы все должны хранить в памяти подвиг ученых, которые спасли Россию.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду, 18 октября, приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне
Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
Удар по больнице в Газе попал на видео
«Если бы не работа Курчатова [создателя советской атомной бомбы - прим.ред.], Радия Илькаева, то трудно сказать существовала бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского» — заявил патриарх.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в среду, 18 октября, приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне
Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
Алина Юрчак