«Брат 3» выйдет в прокат в ноябре: кто заменил Бодрова

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Впервые фильм «Брат» вышел на экраны российских кинотеатров в 1997 году. Вскоре его окрестили шедевром кинематографа, а главный герой картины стал «национальным героем». Вслед за ним было отснято продолжение истории «Брат 2». Прошло более 20 лет с момента создания последней картины, как фильм вновь получил право на экранизацию. Редакция «Радио 1» расскажет, каким будет «Брат 3» и когда премьера выйдет в кинопрокат.
Фильмы «Брат» и «Брат 2»
Фильмы оказались самыми культовыми в фильмографии советского кинорежиссёра Алексея Балабанова. Первый фильм был снят с в качестве эксперимента, и только популярность главного героя Данилы Багрова заставила режиссера задуматься над продолжением картины. Две части были сняты с разницей в три года. В первой части главный герой картины возвращается домой после службы в Чечне. По совету матери он отправляется в Санкт-Петербург к брату, который на самом деле не бизнесмен, а известный в городе киллер. Парень оказывается вовлеченным в преступную жизнь, где наряду с жестокостью находится место принципам, справедливости и любви.
Когда выйдет фильм «Брат 3»
Фильм «Брат 3» выйдет в кинопрокат 23 ноября 2023 года. Режиссером картины стал Валерий Переверзев. В настоящее время картина находится на финальной стадии постпродакшна. Специалисты завершают работы над звуком и титрами.
В фильме приняли участие рэпер Птаха, Василий Карпенко и актриса Александра Вознесенская. Кроме того, в картине снялись брат Джулии Робертс Эрик Робертс и Оливье Сиу.
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Фильм «Брат 3» сюжет
По задумке режиссера, фильм не будет связан с двумя предыдущими историями. Главным героем картины стал генерал, дочь которого влюбляется в простого художника, но строгий и влиятельный отец отказывается принимать выбор дочери. У генерала есть брат-близнец, который возглавляет преступную группировку. Чреда трагичных событий начинается после того, как грабители проваливают задание. В результате оплошности преступников разрушатся жизни главных героев ленты.
Отзывы о трейлере «Брат 3»
Трейлер фильма, опубликованный на YouTube не произвел впечатление на зрителей. Пользователи пожаловались на грубые склейки, резкие звуки и цифровые помехи. Некоторые зрители указали на недостаточное количество диалогов в фильме, которые преобладали в предыдущих частях картины. Несмотря на критику некоторых пользователей, ленту ожидают увидеть в прокате. Зрители рассчитывают, что на этапе постпродакшна все недостатки будут устранены и картина станет новым бестселлером.
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