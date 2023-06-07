Брат Никаса Сафронова скончался из-за отравления водкой

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По его словам, он потерял своего брата из-за некачественного алкоголя.
«К сожалению, эта тема очень близкая и больная для меня. В 2005 году от поддельной водки умер мой старший брат Саша. Он не был алкоголиком, не пил всякую гадость. Просто у него настал трудный период в жизни. Его бросила жена, которую он очень любил», - отметил Сафронов.
Она рассказал, что алкоголь его родственник приобрел в обычном магазине. Несмотря на это, его состояние ухудшилось за несколько минут. Приятельница вызвала сотрудников скорой помощи, однако спасти гражданина не смогли.
Ранее «Радио 1» сообщало, что обожженному ребенку из Москвы вскроют грудную клетку.