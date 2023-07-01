Бразилец завещал все свои активы футболисту Неймару

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30-летний бразилец завещал своё состояние футболисту «ПСЖ» Неймару
Бразилец заявил, что завещал своё наследство футболисту «Пари Сен-Жермен» Неймару, пишет Metropoles.
«Несмотря на то, что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье. Мне некому оставить свои активы на случай моей смерти.
Мне бы очень не хотелось, чтобы активы достались правительству или родственникам, с которыми я не лажу. Я пытался сообщить об этом Неймару, но безуспешно», — рассказал мужчина.
Во сколько оценивается состояние бразильца, не сообщается.
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«Несмотря на то, что мне почти 31 год, у меня не очень хорошее здоровье. Мне некому оставить свои активы на случай моей смерти.
Во сколько оценивается состояние бразильца, не сообщается.
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Мария Фирсова