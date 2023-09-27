«Бред умалишенных»: В Калининграде прокомментировали инициативу Эстонии переименовать город

Фото: iStock/Iuliia Leonteva
«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», - прокомментировал ситуацию Лысков.
Ранее эстонский парламент выступил с инициативой об отказе от названия города Калининград. Политики предложили вернуть ему историческое название – Кёнигсберг.
Читайте также:
Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом
В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу
Житель Калининграда делал закладки во время прогулки с ребенком