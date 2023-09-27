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«Бред умалишенных»: В Калининграде прокомментировали инициативу Эстонии переименовать город

В Калининграде назвали инициативу Эстонии переименовать город бредом умалишенных
27 сентября 2023, 12:42
Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Эстонцам необходимо подучить историю своей собственной страны, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в интервью «РИА Новости».
«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», - прокомментировал ситуацию Лысков.

Ранее эстонский парламент выступил с инициативой об отказе от названия города Калининград. Политики предложили вернуть ему историческое название – Кёнигсберг.


При этом, Кёнигсбергом Калининград назывался до 4 июля 1946 года. Ранее же самый западный областной центр России носил название Королевец, а до 1255 года — Твангсте.

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#парламент
#калининград
#эстония
#город
#история
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В Москве после отравления умер фигурист Раевский
27 сентября 2023, 12:48

Фото: iStock/SergeyPankratov

Вадим Раевский был госпитализирован 20 сентября.
РЕН ТВ пишет, что 52-летний известный советский и российский фигурист Вадим Раевский умер в московской больнице после сильного отравления. Врачи пытались спасти спортсмена 6 дней.
 
«Раевский поступил в больницу днем 20 сентября – у него обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом», – сообщил источник.
Раевский находился в реанимацию. 26 сентября спортсмен умер.
 
Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимался тренерской деятельностью: работал с юными фигуристами.

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#москва
#спортсмены
#фигурное катание
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Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ
27 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/badahos

Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет проводить анализ «конкретных языковых платформ», для того, чтобы изучить контент и модели манипуляций в средствах массовой информации. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что специалист также будет изучать сигналы, которые появляются, когда происходит манипуляция информационной средой с помощью цензуры, пропаганды и дезинформации. Все заявки будет рассматривать правительство США.

«Данная активность связана в первую очередь с предстоящими в 2024 году выборами президента в США, а также в странах, в которых у США есть стратегический интерес (это Грузия и Молдавия). Выявление моделей манипулирования будет направлено как на противодействие нежелательной информации, так и на беспрепятственное распространение «нужной»», — цитирует RT директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

По его мнению, такая методика предполагает выработку моделей по оказанию влияния на электорат.

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#сша
#россия
#правительство
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#грузия
#политолог
#молдавия
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Каширяне принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
27 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Каширяне принимают участие во Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится в рамках реализации партийного проекта «Единой России» ​для выявления лучших практик управления многоквартирными домами.
На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 133 претендента из 23 городских округов Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

От муниципалитета Кашира в номинации «Лучший двор» и «Самый дружный дом» можно поддержать заявку жителей деревни Барабаново.


Заявку на участие в конкурсе можно подать до 10 октября, участником может стать любой дом. Итоги конкурса подведут в декабре текущего года. 

Народное голосование продлится до 30 ноября на сайте. 

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#активное долголетие
#дом
#голосование
#кашира
#итоги
#двор
#сотрудники
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В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения
27 сентября 2023, 12:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве капитально отремонтируют несколько ключевых объектов систем теплоснабжения. Об этом сообщил во время поездки в этот город губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Работы ведём вместе с Фондом развития территорий. Сети изношенные, поэтому нужны дополнительные мощности. Также нужны ресурсы, чтобы подключить новую поликлинику на 1 тыс посещений в смену», – сказал глава региона.  
По его словам, в работе – несколько ключевых объектов. Среди них новая котельная «Пионерская», которая питает 60 домов на улицах Гагарина, Чайковского, Пионерской, Терешковой и Лермонтова, а также обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тыс жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу.  
«Ещё одну котельную «Новые Подлипки» сдадим до конца года – увеличим мощности, чтобы охватить ещё 160 домов и 45 тыс жителей. Сейчас её готовность составляет 73%. Планируем запустить её в этом отопительном сезоне и закончить модернизацию 900 м теплотрассы от котельной», – пояснил Воробьёв.
Он добавил, что также обновляется большой участок теплосети – 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка». Его ввели в эксплуатацию в конце 1980-х – начале 1990-х. Котельная обеспечивает теплом 60 тыс человек, живущих на проспекте Космонавтов, а также 17 соцобъектов. Участок готов на 90%. 

В планах на 2024-2026 годы – переложить коммуникации центральной и старой части города. Это шесть магистральных трасс и 16 км сетей. По оценке губернатора, для Королёва это самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ за долгое время. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#тепло
#котельная
#подмосковье
#московская область
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Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Астролог Ракунова: фаза Луны подскажет, как лучше всего прожить будущий год
27 сентября 2023, 11:52

Фото: iStock/Evgeny555

Астролог Олеся Ракунова рассказала, что, если день рождения выпал на новолуние либо на один из 3 дней до него или после, в ближайший год человека ждет формирование нового жизненного цикла. Об этом сообщает Москва 24.
«Тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться, выходить на более широкую аудиторию», — приводит слова астролога Москва 24.

Ракунова отметила, что день рождения в полнолуние или плюс-минус 3 дня означает, что человеку предстоит активная реализация накопленного потенциала. Во всех делах ему следует уверенно заявлять о себе и не стесняться. Если же праздник выпал на убывающую луну, то необходимо проанализировать решения и события, которые случились раньше, а также не следует суетиться в предстоящем году.

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#день рождения
#гороскоп
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Поздняков считает, что фигурист Костомаров подаст пример участникам СВО
27 сентября 2023, 11:48

Фото: istockphoto/sudok1

По мнению главы Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова, восстановление фигуриста Романа Костомарова после болезни – пример спортивного и человеческого мужества.
ТАСС пишет, что мужество олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова послужит примером для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, в их числе и бойцы, раненые во время СВО.
 
Об этом в интервью рассказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.
 
«То, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», - сказал Станислав Поздняков.
10 января Роман Костомаров оказался в реанимацию с пневмонией. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Спортсмену ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук.

«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
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#спорт
#фигурное катание
#олимпиада
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В Ленинском районе Подмосковья построят детсад на 325 малышей
27 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В жилом районе «Южная Битца» застройщик ФСК приступил к строительству третьего по счёту детского сада для 325 малышей.

Детский сад строится застройщиком в рамках комплексного развития территории, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение общей площадью 5 тысяч кв. метров вместит в себя 14 групп. Специалисты оборудуют в детском саду зал для занятий музыкой, спортивный зал, медицинские кабинеты, кабинет логопеда и другие.

Территорию рядом с детским садом благоустроят, все предметы и малые архитектурные формы будут безопасными.

Завершение строительный работ намечается на 2024 год.

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#детский сад
#парк
#специалисты
#жк
#строители
#строительство
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Подмосковная «Молодая Гвардия» провела итоговый форум «Курсом Лидера» в Гребнево
27 сентября 2023, 11:38

Фото: Радио 1

26 сентября в Усадьбе Гребнёво в Щёлкове состоялся итоговый региональный форум «Курсом Лидера». В нем приняли участие более 1000 молодых людей со всех городов Московской области – студенты, члены общественных организаций и волонтёры.
«Наша команда выиграла конкурс и сделала 13 маленьких образовательных форумов на территории Подмосковья. В каждом округе молодые ребята учились по трем направлениям, это медиа, волонтёрство и проектная работа. Мы помогаем исполнять мечты, ведь у каждого участника форума она была, и самые смелые, умные, напористые ребята при нашей поддержке смогли воплотить свои идеи и проекты в жизнь», - рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев. 

Фото: Радио 1
 
Проект «Курсом Лидера» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Московской области. Он направлен на формирование образовательной среды, в которой молодежь может реализовывать свои проекты, получать необходимые для этого навыки и обмениваться знаниями с единомышленниками. 
 
«Мне здесь очень понравилось, и место красивое, и интерактивы познавательные. Это круто, что в одном месте собралась активная молодежь со всего Подмосковья, каждый занимается своим любимым делом и делится опытом с другими», - поделился участник форума Артем. 

Фото: Радио 1

Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. В рамках форума работали интерактивные площадки и фотозоны, прошли спортивные турниры и дискотека.

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Криптобиржа Binance уходит из РФ и продаёт бизнес компании CommEX
27 сентября 2023, 11:27

Фото: iStock/salarko

Планомерный переход на другую платформу, процесс отключения займут до одного года.
Криптовалютная биржа Binance рассматривала  возможность ухода из России из-за расследований против компании в США и подозрении в нарушении санкций, писал Wall Street Journal.

Издание указывала на нарушение биржей санкций, поскольку она позволяет россиянам переводить деньги. Такие действия могут негативно повлиять на и так напряжённые отношения Binance с США. При этом сама компания опровергала нарушение ограничений, введённых США по отношению к России. На бирже утверждали, что люди, внесённые международным сообществом в чёрный список, не могут осуществлять переводы. Спустя несколько дней после публикации этой статьи Binance запретила россиянам проводить операции в любой валюте, кроме рубля. Таким образом, пользователи потеряли возможность переводить рубли в другие валюты, оплачивать покупки в зарубежных онлайн-сервисах.

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#криптовалюта
#биржа
#россия
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