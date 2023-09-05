Брынцалов поблагодарил за поддержку предложения присвоить Подольску звание «Город трудовой доблести»

Фото: Мособлдума
«В прошлом году к депутатам Мособлдумы с такой просьбой обратились ветераны города. Мы единогласно поддержали и направили соответствующее обращение президенту страны. Вся Россия знает о подвиге Подольских курсантов. Много фильмов и книг вышло о героях, оборонявших рубежи на юго-западных подступах к Москве. Но помимо подвигов на поле боя, Победу ковали и на многочисленных военных заводах, обеспечивали бесперебойное производство всего необходимого фронту», – написал Брынцалов в своём Telegram-канале.По словам спикера Мособлдумы, жители города ждут, что будут оценены не только воинские, но и трудовые заслуги их предков.
Читайте также:
Путин поддержал присвоение Подольску звания «Город трудовой доблести»
Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»
В Подольске открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»