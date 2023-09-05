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Брынцалов поблагодарил за поддержку предложения присвоить Подольску звание «Город трудовой доблести»

05 сентября 2023, 18:08
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил президента России Владимира Путина и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака за поддержку подмосковной инициативы о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести».
«В прошлом году к депутатам Мособлдумы с такой просьбой обратились ветераны города. Мы единогласно поддержали и направили соответствующее обращение президенту страны. Вся Россия знает о подвиге Подольских курсантов. Много фильмов и книг вышло о героях, оборонявших рубежи на юго-западных подступах к Москве. Но помимо подвигов на поле боя, Победу ковали и на многочисленных военных заводах, обеспечивали бесперебойное производство всего необходимого фронту», – написал Брынцалов в своём Telegram-канале.
По словам спикера Мособлдумы, жители города ждут, что будут оценены не только воинские, но и трудовые заслуги их предков.


Ранее «Радио 1» сообщало, что президент России Путин поддержал предложение Турчака присвоить звание «Город трудовой доблести» 10 городам, включая подмосковный Подольск.

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#город трудовой доблести
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#московская область
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Депутат Лантратова: «Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания»
05 сентября 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что предмет краеведения важен для патриотического воспитания школьников.
При этом, она отметила, во многих регионах преподают историю, географию и литературу родного края. Однако в стране нет должного подхода к этому предмета, а также единого стандарта преподавания таких предметов. Его надо выработать.

Кроме этого, парламентарий отметила важность экскурсий по региону, посещение культурных и исторических мест.

«Сейчас многие школьники в соседних городах даже не были, не знают их. Невозможно любить регион, который не знаешь. Занятия краеведением — важнейшая часть патриотического воспитания в школе. Любовь к большой стране начинается именно с любви к малой Родине», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

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#школьники
#регион
#образование
#уроки
#патриотизм
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Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?
05 сентября 2023, 18:13

Фото: IStock/sreeyashlohiya

В Наро-Фоминске 14-летняя школьница покончила с собой накануне 1 сентября. Она оставила предсмертную записку, в которой жаловалась на отсутствие друзей и нежелание учиться. Уже 3 сентября счёты с жизнью свела ученица 10 класса из Орехово-Зуева. Подросток также оставила записку, где подчеркнула, что её родители ни в чём не виноваты, а покончить жизнь самоубийством она решила из-за школы. Сейчас сотрудники органов проверяют семьи погибших. О том, какое наказание грозит родителям и сотрудникам образовательных учреждений и как предотвратить такие случаи в будущем, — в материале «Радио 1».
Психологи всё чаще фиксируют случаи депрессивных расстройств у подростков. Виной тому мода на самоубийства, сильное влияние социальных сетей и невозможность адаптироваться в социуме. Давят на школьников и ответственность: важно окончить школу с хорошими оценками, сдать экзамены на высокий балл и поступить в вуз. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что для предотвращения самоубийств в образовательных учреждениях стремятся снизить нагрузку.
«Сейчас идёт меньше давления на психику детей по поводу ЕГЭ: учителя знают, как готовить к экзаменам, школьники понимают, как готовиться, а последние полгода 11-го класса остаются только для подготовки по профильным предметам. ЕГЭ дает возможность подать документы сразу в несколько ВУЗов, не поступишь в один, можно пойти в другой, без высшего образования не останешься. Сейчас не так страшно, что ребёнок вообще никуда не поступит, и об этом с ним нужно разговаривать», — заметила депутат.
Парламентарий добавила, что пубертатный период очень сложен, именно поэтому в школах работают психологи. Они должны замечать изменения и предотвращать страшные случаи.  
«Не просто так у нас в школах есть психологи. Это не для того, чтобы лечить запущенные случаи. Задача психолога увидеть того ребёнка, который был весёлым, а стал замыкаться, того ребенка, у которого изменилось поведение, успеваемость, кто стал пропускать уроки. Поговорить с таким ребенком, с его родителями. На этом этапе еще можно помочь!» — сказала депутат.
«Безусловная любовь»: Психоаналитик Смолярчук дала советы по адаптации ребенка к школе
«Безусловная любовь»: Психоаналитик Смолярчук дала советы по адаптации ребенка к школе
Однако на состояние ребёнка должны обращать не только учителя и психологи. В детско-родительских отношениях также важен эмоциональный контакт, благодаря которому ребёнок будет рассказывать о проблемах с друзьями или в школе. Как рассказала психолог и эксперт по детской и подростковой психологии Юлии Холодова, задача мамы и папы – не пускать ситуацию на самотёк и не обесценивать чувства.
«Если ребёнок говорит, что у него что-то не складывается, то не надо махать рукой и говорить, что он всё переживёт, и что каждый через это прошёл. Нужно попытаться разобраться в ситуации. Но, кончено, если отношения не налажены настолько хорошо, то есть некоторые признаки, которые могут говорить о проблемах у ребёнка. Например, замкнутость: если ребёнок перестал общаться со сверстниками и взрослыми, если ребёнок перестал увлекаться чем-то. Также это резкое снижение общего тона: апатия, отсутствие сил, нежелание что-либо делать», — отметила психолог.
Найти виновного в таких ситуациях сложно. Сделать это могут только сотрудники правоохранительных органов. Такие дела, как правило, рассматриваются по статье «Доведение до самоубийства», напомнила адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар. Если следователи найдут доказательства, девочки покончили с собой из-за кого-то дома или в школе, — эти лица будут привлечены к уголовной ответственности.
«Уголовная ответственность распространяется только на физических лиц. Юридическое лицо могут привлечь только к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязательных функций, положений, за несоблюдение образовательной функции, например. Доведением до самоубийства считаются систематические действия, способствующие тому, что лицо, по отношению к которому они направлены, совершает самоубийство. Например, мать постоянно истязает свою дочь, говорит, что она всю жизнь испортила. Также это может быть семейный или школьный буллинг. То есть в таких ситуациях человек думает, что лучше покончить собой, потому что его все ненавидят, его никто не любит», — сказала Людмила Айвар.
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#депутат
#адвокат
#семья
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Роскосмос проводит масштабную акцию отбора в отряд космонавтов
05 сентября 2023, 17:59

Фото: istockphoto/dima_zel

7 и 8 сентября Новгородскую область с рабочим визитом посетит делегация сотрудников научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Будет проведен отбор кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса на предприятиях региона и в Новгородском государственном университете (НовГУ).
Запланировано также посещение космического класса средней школы №13, новгородских предприятий оборонно-промышленного комплекса и радиоэлектронной промышленности. Ожидается, что в составе делегации будет заместитель начальника управления по отбору и подготовке космонавтов, Герой России Антон Шкаплеров, сообщает пресс-служба НовГУ.

Как рассказала проректор вуза по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова, в связи с объявленным конкурсным набором в космонавты, корпорация Роскосмос проводит масштабную акцию очных встреч и отбора кандидатов в космонавты по всей стране. Встреча со студентами и сотрудниками НовГУ пройдет 8 сентября в ИНТЦ «Валдай».

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#космонавты
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#служба
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МОК принял решение по Елене Исинбаевой
Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов МОК
05 сентября 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева по‑прежнему является членом комиссии спортсменов МОК и в сентябре возвращается на работу. Об этом свидетельствуют данные из документа, опубликованного на сайте Международного олимпийского комитета.
Российская легкоатлетка входит состав комиссии с 2016 года. После начала спецоперации, Исинбаева была внесена в санкционный список Украины за поддержку военных действий.  

Накануне, олимпийская чемпионка сообщила, что не состояла в Вооруженных силах России и не поддерживала СВО. Полученные ей ранее награды и воинское звание она назвала формальными и заявила, что продолжит работу в МОК.

Созданная при комитете комиссия подтвердила, что спортсменка не имела контрактов с российской армией и причин для прекращения ее деятельности в пределах МОК нет.
 
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#награды
#комиссия
#сво
#мок
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В подмосковном Видном обсудят возможности и развитие бизнеса
05 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto / kasto80

В подмосковном городе Видное 27 сентября состоится конференция «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области».

На конференции «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области» соберутся свыше 250 участников, среди которых будут: представители бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов и СМИ обсудят ключевые факторы развития предпринимательства на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы частного образования, социального предпринимательства, возможности женского бизнеса, и расскажут о самых удачных практиках сферы автотехобслуживания.

Перед участниками мероприятия будут выступать авторитетные спикеры, также будут живые дискуссии. Благодаря встрече участники смогут завести полезные деловые связи и общение.

Участие в конференции возможно по предварительной регистрации. Участие бесплатное.

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#сми
#мероприятия
#служба
#бизнес
#конференция
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Директора российского агентства правовой и судебной информации развели телефонные мошенники
05 сентября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Butsaya

Директора российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Виталия Ушакова обманули телефонные мошенники. Схема не отличалась изощренностью: по просьбе якобы сотрудницы Госуслуг 64-летний юрист назвал код из СМС и лишился 240 тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Ушакову позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей Госуслуг. Она рассказала, что за выслугу лет и добросовестный труд в РАПСИ ему полагается бесплатная путевка в санаторий. Тот от поездки отказался. Тогда мошенница пообещала выплатить ему компенсацию стоимости путевки, для чего попросила продиктовать данные карты и код из СМС. Мужчина продиктовал запрашиваемые цифры, после чего со счета моментально испарились 240 тысяч рублей.

Последние несколько лет российское агентство правовой и судебной информации регулярно и подробно пишет про телефонных мошенников, рассказывает о разных случаях и методах их действий, а также приводит советы, как не стать их жертвой.

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#мошенники
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Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей
05 сентября 2023, 17:08

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Инспекторы Главного управления содержания территорий регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

В Подмосковье продолжается строгий контроль за перемещением отходов строительства, сноса и грунтов. специалистам ГУСТ помогает «поймать с поличным» нарушителей сеть камер, установленных на автомагистралях региона.

«В августе в объективы камер попало 3 535 нелегальных перевозчиков строительного мусора, а общая сумма штрафов по упрощенной системе составила 164 миллиона 640 тысяч рублей. Так, например, в Волоколамском  287 «серых» возчиков пополнят бюджет на 23 миллиона рублей. В Наро-Фоминском камеры зафиксировали 197 фактов незаконного перемещения крупногабаритных отходов, а наказание рублем составило более 7 миллионов рублей. Для нарушителей Фрязина были выписаны штрафы на сумму более 17,3 миллионов рублей, в Люберцах 192 водителя были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка обращения со строительными отходами», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Всего с начала 2023 года сумма штрафов за незаконную перевозку отходов составила 243 млн 947 тыс рублей.

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ГУСТ и МинЭкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов.

Минэкологии наказало двоих граждан за незаконную перевозку мусора в Одинцовском округе.
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#наказание
#отходы
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#светлана аипова
#густ
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В Муринском парке Петербурга высадят почти 300 деревьев
05 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Valeriya

В петербургском Муринском парке начались работы по благоустройству, в ходе которого планируют высадить почти 295 деревьев.
Отмечается, что в парке появятся хвойные и лиственные деревьев, в их числе ивы, краснолистные клены, каштаны, яблони и груши. При этом вырубать уже имеющиеся деревья не будут.

Также в парке построят большую детскую площадку, откроют спортивную зону с тренажерами, приведут в порядок велодорожки.

«Архитекторы, группа разработчиков с нами взаимодействовали, обсуждали даже технические нюансы, а мы просили оставить максимально природный ландшафт», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» победитель проекта «Твой бюджет – 2020» Марианна Бакан.

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#благоустройство
#деревья
#парк
#санкт-петербург
#природа
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В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи
05 сентября 2023, 16:45

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы.
Начиная с 1 сентября 2023 года при возникновении несчастного случая с сотрудником бригады скорой медицинской помощи Подмосковья — сотруднику будет выплачена денежная компенсация, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счёт уже идёт на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам. Это и работа на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные — об этом нам часто рассказывают на встречах сами медики. Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также, губернатор Подмосковья сообщил, что разработка функции внедрения «тревожная кнопка» на планшетах медиков находится на станции завершения. Такой кнопкой будут оснащены все бригады скорой медицинской помощи. 

Андрей Воробьёв отметил, что медики нуждаются в дополнительной заботе и внимании, так как посвящают свою жизнь — спасению чужих жизней, поэтому в регионе действует множество мер социальной поддержки медицинского персонала. 

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