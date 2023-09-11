Брынцалов поздравил жителей Подольска с присвоением городу почётного звания

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«Вклад предков в общую Великую Победу останется в веках. Уверен, что решение президента придаст импульс дальнейшему развитию патриотического движения в городе. Все жители Московской области гордятся, что ещё один город, внёсший вклад в Победу, оценён на высоком уровне», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что звание «Город трудовой доблести» присвоил Подольску Владимир Путин. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном президентом России.
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