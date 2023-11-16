Брынцалов познакомился с экспозицией Подмосковья на выставке-форуме «Россия»

Фото: Подмосковье сегодня / Дмитрий Белицкий
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, и оценил экспозицию Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Хотя сегодня будний день, но людей очень много. Это говорит о том, что выставка «действительно интересная, познавательная и современная. Здесь не будет скучно ни маленьким детям, ни молодёжи, ни людям старшего поколения. На выставке представлены важнейшие достижения в разных отраслях экономики всех 89 регионов нашей страны. Это грандиозное событие, на котором Подмосковье выглядит ярко и достойно», – отметил Брынцалов.Стенд Московской области расположен в павильоне №75 и состоит из нескольких интерактивных блоков. С их помощью можно виртуально посетить значимые места Подмосковья.
«Можно побывать на крупные предприятиях, например, в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим», погулять по парку Малевича. Это интересный современный формат, который дарит много впечатлений и обогащает новыми знаниями», – поделился спикер Мособлдумы.Также все желающие могут с помощью пульта и интерактивной карты управлять Московской областью, а на интерактивном столе познакомиться с президентскими проектами, которые реализует регион. Представлены на стенде и товары народных художественных промыслов – павловопосадские платки, гжельский фарфор, федоскинские изделия, богородская игрушка, коломенская пастила и многое другое.
А 27 декабря на выставке пройдёт День Московской области с культурно-развлекательной программой, мастер-классами и концертом.
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Лора Луганская