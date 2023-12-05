Брынцалов в День воинской славы возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Телеграм-канал Игоря Брынцалова
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с кадетами, молодогвардейцами и юнармейцами возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сам спикер регионального парламента написал в своём телеграм-канале.
«Быть здесь в День воинской славы России – священный долг и великая честь для всех нас. Наша молодёжь бережно хранит память о героях Великой Отечественной войны. Сегодня вместе с юными патриотами вспоминали подвиг участников судьбоносной Битвы под Москвой. В этот день в 1941 году началось контрнаступление советских войск по всему подмосковному фронту. Тогда же был окончательно развеян миф о непобедимости германской армии», – написал Брынцалов.Он добавил, что россияне не должны забывать имена героев, отдавших жизни за будущее. Сила новых поколений – в уважении к великим предкам, уверен Брынцалов.
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Лора Луганская