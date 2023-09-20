Брынцалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Балашихе

Фото: пресс-служба Московской областной Думы
«На данный момент известно о нескольких погибших, двое из которых — спасатели. Сотрудники МЧС Магомед Нальгиев и Олег Калмыков, настоящие Герои, которые ценой собственных жизней до последней минуты были верны своему призванию. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших, не оставить их наедине с личным горем. Мы разделяем вашу боль и горечь утраты. Светлая память», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также:
Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.
Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва.
Глава округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность за поддержку губернатору Подмосковья.