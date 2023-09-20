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Брынцалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Балашихе

20 сентября 2023, 15:40
Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов выразил соболезнования семьям погибших от взрыва газа в жилом дом в Балашихе.
«На данный момент известно о нескольких погибших, двое из которых — спасатели. Сотрудники МЧС Магомед Нальгиев и Олег Калмыков, настоящие Герои, которые ценой собственных жизней до последней минуты были верны своему призванию. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших, не оставить их наедине с личным горем. Мы разделяем вашу боль и горечь утраты. Светлая память», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.


Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#взрыв газа
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Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим при взрыве газа в Балашихе
20 сентября 2023, 15:47

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат компенсации. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Пострадавшим тяжелой степени тяжести — по 500 тысяч рублей, средней — 300 тысяч рублей и легкой — 100 тысяч рублей. На восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, одиноко проживающим — по 50 тысяч рублей. На сутки жители будут размещены в гостиницах городского округа Балашиха», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.  

По словам вице-губернатора, дом подлежит восстановлению. Специалисты оценивают период восстановления в 9 месяцев. Жителям 3 подъезда, который наиболее серьёзно пострадал от взрыва — будут компенсированы средства на аренду жилья на период восстановления дома. 

Специалисты сдадут квартиры после восстановления дома с отделкой и новой сантехникой. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
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#дома
#взрыв газа
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«Лето шлёт последние воздушные поцелуи»: Синоптик назвал самые тёплые дни в Подмосковье
Синоптик Шувалов рассказал о предстоящих дождях, холоде и тепле в Подмосковье
20 сентября 2023, 15:47

Фото: IStock/Noppasin Wongchum

Предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходим очень порадует жителей Подмосковья летней погодой.
«Сегодня в ночь и завтра под утро будет небольшой дождь, и температура завтра будет не такая яркая, как сегодня. День будет на три-четыре градуса ниже – 20… 21 градус, но затем тепло наберёт новую силу и уже в пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется до 24, а по югу области — до 25 градусов тепла. Лето шлёт нам последние воздушные поцелуи», — сказал Шувалов.
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#москва
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Запрет на сделки с недвижимостью: без личного участия или в МФЦ?
Юрист Кваша рассказал, как запретить сделки с недвижимостью по биометрии
20 сентября 2023, 15:31

Фото: IStock/dusanpetkovic

В этом году на портале «Госуслуг» появилась новая функция: запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. Оформить её можно только при наличии загранпаспорта нового образца или с помощью биометрических данных. Есть ли другие способы защитить свою квартиру, «Радио 1» управляющий партнёр юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша.

Запрет на сделки с недвижимостью: зачем нужно?

Обычно владельцы таким образом пытаются защитить свою недвижимость от мошеннических действий. После наложения запрета никто без ведома и согласия собственника не сможет продать или подарить такой объект, сдать его в длительную аренду или отдать в залог. 

Это как запрет на взятие кредита или займа: вы можете оформить такую функцию, и тогда под вашими данными никто не сможет получить кредит, пока вы не разблокируете такую функцию на «Госуслугах» в бюро кредитных историй. Здесь также. Если вы в ближайшее время ничего не собираетесь делать с квартирой: продавать, дарить и так далее, то можно поставить запрет, а потом в нужный момент снять и спокойно провести сделку.   

Как оформить запрет на сделки с недвижимостью?

Без собственника

Подать заявление о запрете государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника можно на портале «Госуслуг». Это может сделать сам собственник или его законный представитель. Для этого нужен паспорт заявителя, его ИНН и кадастровый номер недвижимости. Чтобы оформить запрет, нужно подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Однако подпись можно получить только при наличии загранпаспорта нового образца либо с помощью биометрических данных.

Почему именно загранпаспорт, а не паспорт гражданина РФ?

В обложку загранпаспорта встроена технология NFC. Некоторые банки считают это цифровой подписью. То есть мы можем прислонить паспорт к телефону и подписать документ, согласие на обработку или передачу данных.

А передавать биометрические данные безопасно?

Переживать лишний раз за сбор биометрических данных не нужно. Всем спецслужбам ваши данные, вплоть до анализов, уже давно известны. Всё это при желании можно достать.

Можно ли оформить запрет на сделки с недвижимостью в МФЦ?

Кому-то очень тяжело разобраться в мобильных устройствах и тем более понять, как и куда прикладывать чип из загранпаспорта, чтобы его считали. Поэтому есть вариант просто пойти в МФЦ и там написать заявление, либо обратиться к родственникам и попросить помочь с этим через портал «Госуслуги».  

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Оптовые цены на топливо в России резко упали
20 сентября 2023, 15:29

Фото: istock / bigtunaonline

Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко снизилась, стоимость бензина АИ-95 уменьшилась на 5,06 %, до 69 272 рублей за тонну, а АИ-92 по итогам торгов в среду упал в цене на 6% - до 66083 рублей за тонну.
 Но падение цен на безнин не отразилось на дизельном топливе, его цена по-прежнему бьет рекорды. Последний раз стоимость дизеля достигла 75 036 рублей за тонну, то есть увеличилась на 0,46%.

Изменение цент на топливо произошло на фоне обеспокоенности российского правительства по поводу роста оптовых цен на горючее и его дефицита.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках проведения ВЭФ прокомментировал ситуацию с ростом цен на безнин. Глава РФ заявил, что правительство занимается вопросами урегулирования. 

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Глава округа Балашиха Сергей Юров выразил благодарность за поддержку губернатору Подмосковья
20 сентября 2023, 15:21

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
«Благодарю за поддержку нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. На месте пообщались с пострадавшими. У людей много вопросов — где жить, как забрать вещи, что делать с ипотекой, что делать с пострадавшими автомобилями и многие другие — обязательно всем поможем и поддержим», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. 
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
«Сегодня в нашем городе произошла трагедия. Обрушение дома, к сожалению, унесло жизни людей, многие пострадали, в том числе спасатели. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — добавил Сергей Юров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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#взрыв газа
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Россиян предупредили о возможном дефиците топлива
Глава «Газпром нефти» Дюков: в России может возникнуть дефицит топлива
20 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/Jevtic

Глава «Газпром нефти» Дюков: в России может возникнуть дефицит топлива Россия может столкнуться с дефицитом топлива из-за пошлин. Об этом рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в рамках Промышленного-энергетического форума в Тюмени 20 сентября.
По его словам, заградительная пошлина на нефтепродукты может привести к излишку топлива и снижению внутренних цен. Однако, если такие меры недостаточно точно просчитать, то это может привести к дефициту на рынке моторных топлив.

«Из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ в России и, соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти. В итоге, это может привести к нехватке топлива», - объяснил Дюков.
 
Напомним, Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. По информации издания, такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен.

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#азс
#бензин
#топливо
#нефть
#цены
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Администрация Балашихи запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва
20 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Администрация городского округа Балашиха запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа, который произошёл на Октябрьской улице в жилом доме.
Обратиться на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 524 14 99.

Кроме того, горячая линия для помощи пострадавшим от последствий взрыва газа работает в общественной приемной партии «Единая Россия». Она доступна по номеру: 8 (985) 193 64 03.

На горячую линию можно обратиться за любой помощью: по бытовым, юридическим и иным вопросам.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения. 

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире.
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#взрыв
#единая россия
#специалисты
#дома
#взрыв газа
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«Теперь страшно»: Даня Милохин о новости о своем розыске
Блогер Даня Милохин прокомментировал свое объявление в розыск в России
20 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/Fedorovekb

Блогер Даня Милохин прокомментировал новость об объявлении его в розыск военкоматом Анапы на своей странице в социальной сети.
Тиктокер выложил сторис в запрещенной в России социальной сети, на которой сообщил, что фото для новости о его розыске выбрано удачное, однако «теперь страшно». 
 
Прежде сообщалось, что военкомат Анапы объявил юного блогера в розыск, так как он не встал на воинский учет по месту регистрации. Позднее эта новость была опровергнута, однако, Милохин по-прежнему опасается, что информация о его розыске может быть действительна. 
 
Напомним, ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Минобороны РФ с просьбой обратить внимание на потенциального призывника. 

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#розыск
#фото
#учёт
#информация
#новости
#военкомат
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Минэкологии напоминает: строительные отходы можно перевозить только с разрешительным талоном
20 сентября 2023, 14:31

Фото: istockphoto / Kyryl Gorlov

Всем, кто осуществляет строительство, снос или ремонт с образованием строительного мусора, следует помнить, что перемещение строительных отходов по территории Московской области должно сопровождаться электронным талоном и разрешением на перемещение.
Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте.

Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, а перевозить отходы ОССиГ могут только легальные перевозчики. Кроме того, найти легального перевозчика можно, оставив заявку на этом сайте. 

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

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