Британец 15 лет не пользуется деньгами

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Мужчина из Англии рассказал, что уже 15 лет живёт без денег.
Oddity Central пишет, что мужчина старается избегать современных технологий. Марк Бойл отказался от денег в 2008 году. У него была хорошая должность на работе и высокий оклад. Но мужчина решил изменить свою жизнь после философской беседы с другом. Они пришли ко мнению, что именно деньги-источник всех бед. Марк продал дом, переехал в старый фургон.
Бойл понимает, что жить так, как он, сложно, но надеется, что его поступок заставит людей задуматься о настоящих ценностях.
Ранее американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду. Каждый поход в душ для 25-летней американки становится испытанием.
25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии страдает редкой формой аллергии, которая известна как аквагенная крапивница. При любом контакте с водой кожу покрывают волдыри и рубцы. Девушка узнала о диагнозе в 8 лет. Болезнь продолжает прогрессировать.
Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.
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«Я обнаружил, что настоящая безопасность — это дружба, а не деньги», — сказал британец.
Ранее американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду. Каждый поход в душ для 25-летней американки становится испытанием.
25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии страдает редкой формой аллергии, которая известна как аквагенная крапивница. При любом контакте с водой кожу покрывают волдыри и рубцы. Девушка узнала о диагнозе в 8 лет. Болезнь продолжает прогрессировать.
«Я выходила из душа с огромными рубцами на коже, а после душа у меня кровоточила кожа головы», — вспоминает Тесса.В школьные годы дети воспринимали её диагноз как шутку и зачастую специально обливали водой. Во время пандемии COVID-19 девушке пришлось бросить учебу: иммунная система ослабла так сильно, что у началось обезвоживание организма.
Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.
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Мария Фирсова