Британия готовит украинских диверсантов

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«ФСБ в ходе боя-столкновения захватила несколько человек, (часть) была уничтожена, остальных взяли в плен, выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, что они показывают: задача у них была - нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. Это не первая такая попытка», - прокомментировал ситуацию Путин.Глава РФ отметил, что на допросе диверсанты признались – подготовку для них проводили инструкторы из Великобритании.
Ранее президент России заявил, что если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией.
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