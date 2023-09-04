Британские учёные выяснили, как гнев укрепляет отношения

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По мнению учёных, такие эмоции нужно выражать, если партнеры планируют оставаться вместе долгое время. Это касается гнева, потому что злость помогает повлиять на изменение поведения партнера.
Но презрение и отвращение являются исключительно деструктивными эмоциями. Если их проявлять регулярно, это приведет к неудовлетворенности и распаду пары.
Но перепады настроения, обидчивость являются признаками серьёзной болезни, предупреждает эндокринолог Лариса Рогова.
Зачастую симптомы заболеваний щитовидной железы влияют на эмоциональную сферу человека.
Из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы может развиться тиреотоксикоз, следствиями которого становятся эмоциональная лабильность, частые перепады настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, а также вспыльчивость, тревожность, обидчивость, плаксивость, повышенная двигательная активность.
Также при гипертиреозе случаются нарушения сна, трудности с концентрацией, непереносимость яркого света, трудно переносить громкие звуки, наблюдается депрессия или напротив эйфория.
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