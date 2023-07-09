Британский архиепископ Коттрелл назвал слова из молитвы «Отче наш» проблемными

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Архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл заявил, что термин «отец» в молитве «Отче наш» вносит в нее «патриархальное звучание», сообщает The Guardian.
На заседании Генерального синода Англиканской церкви он отметил, что для многих верующих это слово будет вызывать ассоциации с их родителями.
Священник также подчеркнул, что негативный контекст в этом слове могут увидеть те, кто столкнулся с трудностями из-за патриархального образа жизни.
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«Я осознаю, что термин „отец“ вызывает сложности у тех, чьи отношения с земными отцами были разрушительными и обидными», — разъяснил он. Архиепископ отметил проблемность некоторых выражений из молитвы «Отче наш».
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Артем Кузьмин