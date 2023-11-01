Бронетехника у Кремля: что известно об учениях ФСО и как они связаны с СВО

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСО России
В Москве пройдут тактико-специальные учения Федеральной службы охраны (ФСО). Редакция «Радио 1» расскажет, кто примет участие в тренировках, когда они состоятся, и имеет ли отношение к мероприятию специальная военная операция на Украине.
ФСО проведет учения в Москве
В Отделе по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что плановые тактико-специальные учения службы пройдут с 1 по 3 ноября в центре Москвы. В тренировках примут участие экстренные службы и правоохранительные органы. Мероприятие пройдет в несколько этапов. Учения состоятся у зданий администрации президента, Дома правительства РФ, Совета Федерации и Госдумы.
Как проходят учения ФСО
В ходе тренировок личного состава отрабатывается комплекс действий, с которыми сотрудники охранной службы могут столкнуться при выполнении служебных обязанностей. Пресс-служба ФСО сообщает, что в учениях может быть задействована бронетехника.
При этом в ведомстве отметили, что перемещение москвичей и гостей столицы во время проведения тренировок ограничивать не намерены. В ФСО призвали граждан не беспокоиться и напомнили, что тренировки проводятся в плановом режиме.
Чем занимается ФСО
Закон о Федеральной службе охраны был принят в 2004 году . Ведомство находится в подчинении главнокомандующего, которым является президент России. Координацией работы ФСО занимается правительство. Основные задачи службы состоят в охране главы государства и обеспечении первых лиц страны надежной системой связи, защищенной от прослушиваний и взломов.
Российскую армию признали самой сильной в мире
Учения ФСО связаны с СВО
Тактические учения сотрудников ФСО проходят ежегодно. В 2022 году тренировки проходили с 25 по 27 октября. В ходе мероприятий отрабатывались действия сотрудников федеральной службы охраны по противодействию терроризму, оказанию медицинской помощи, тушению пожаров. Тогда очевидцы могли увидеть боевые машины пехоты (БТР) и большое количество военнослужащих с оружием рядом со зданием Совета Федерации.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил изданию NEWS.ru, что в этом году тренировки будут предусматривать специфику ситуации, связанной с российско-украинским конфликтом. По его словам, сотрудники ведомства буду учитывать такие нюансы, при обеспечении безопасности государственных лиц, как атаки БПЛА.
ФСО предупредила жителей Москвы о проведении ежегодных учений 1-3 ноября
Читайте также:
ФСО предупредила жителей Москвы о проведении ежегодных учений 1-3 ноября
В российских регионах пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне
В Московской области прошли антитеррористические учения
Анастасия Крестьянова