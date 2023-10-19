Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина

Фото: Минсельхозпрод МО
Кота породы сфинкс, оставленного в Лотошинской государственной ветеринарной клинике, забрал неравнодушный житель Подмосковья. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Ранее сообщалось, что в начале октября пятилетнего породистого кота Степана оставили в кабинете ветеринара. Владелец животного под видом посетителя зашёл на приём, бросил питомца и скрылся на автомобиле.
Кот здоров, за исключением воспаления глаз, которое вылечили за время пребывания в клинике.
Теперь животное живёт у Александра в Лотошине. Ему дали новое имя –Захар. Хозяин говорит, что сфинкс чувствует себя хорошо, ест сухой корм и играет плюшевой мышкой.
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«Две недели кот находился в ветклинике. Степану выделили место в кабинете и начали активно искать нового ответственного и любящего хозяина. Приютить животное были готовы более 20 жителей Подмосковья», – сказал Воскресенский.
Теперь животное живёт у Александра в Лотошине. Ему дали новое имя –Захар. Хозяин говорит, что сфинкс чувствует себя хорошо, ест сухой корм и играет плюшевой мышкой.
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Лора Луганская