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Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина

19 октября 2023, 22:43
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Кота породы сфинкс, оставленного в Лотошинской государственной ветеринарной клинике, забрал неравнодушный житель Подмосковья. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Ранее сообщалось, что в начале октября пятилетнего породистого кота Степана оставили в кабинете ветеринара. Владелец животного под видом посетителя зашёл на приём, бросил питомца и скрылся на автомобиле.
«Две недели кот находился в ветклинике. Степану выделили место в кабинете и начали активно искать нового ответственного и любящего хозяина. Приютить животное были готовы более 20 жителей Подмосковья», – сказал Воскресенский.

Кот здоров, за исключением воспаления глаз, которое вылечили за время пребывания в клинике.

Теперь животное живёт у Александра в Лотошине. Ему дали новое имя –Захар. Хозяин говорит, что сфинкс чувствует себя хорошо, ест сухой корм и играет плюшевой мышкой.

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#московская область
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Глава Дмитровского округа Поночевный обещал решить вопросы безопасности жителей СНТ «Созвездие»
19 октября 2023, 21:14

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Жители СНТ «Созвездие» за помощью в решении вопроса безопасности дачников обратились к главе Дмитровского городского округа Илье Поночевному. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
СНТ расположено в тихом живописном месте на берегу Кухолки и опушке леса между населёнными пунктами Дядьково и Орудьево. Проблемы, возникающие у обитателей товарищества, они стараются решать своими силами. Это поддержание порядка и чистоты, расчистка подъездных путей, уборка мусора в лесу и вдоль дороги рядом с дачами.
«Нас беспокоит выезд из СНТ на дорогу Дядьково – Орудьево. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, многие автомобили просто несутся по дороге, в том числе фуры, и мы боимся за людей. Водители могут просто сбить их», – пожаловался председатель СНТ Алексей Полянский
Жители считают, что необходимо установить искусственные неровности перед въездом на мостик через ручей, а также после выезда из СНТ.
 
Поночевный согласился, что в этой ситуации установка «лежачих полицейских» – самый разумный выход. Он поручил дорожным службам проработать этот вопрос.
 
Также во время разговора дачники рассказали, что загрязнение реки Кухолки упавшими стволами деревьев и валежником приводит к тому, что речка после дождей и при таянии снега выходит из берегов, подтопляя территорию. 
 
Поночевный предложил представителям «Созвездия» объединиться с другим СНТ и провести несколько экосубботников, чтобы почистить речку. Сам он пообещал предоставить технику для распилки брёвен и их уборки.
 
В завершении глава муниципалитета заявил, что администрация округа всегда будет сотрудничать с активными и ответственными жителями СНТ. 
 
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#дмитров
#илья поночевный
#снт
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#дороги
#подмосковье
#московская область
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Ресторан во Франции оказался в центре скандала из-за Палестины
Французский ресторан оказался в скандале из-за погасшей буквы на вывеске
19 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Во Франции разгорелся скандал вокруг ресторана мексиканской кухни, на вывеске которого погасла одна буква. Об этом сообщает издание Le Figaro.
В полицию города Валанс 18 октября поступила жалоба на непозволительное название сетевого ресторана Chamas Tacos. Уточняется, что на вывеске с названием заведения ещё месяц назад перегорела лампа в первой букве, образовав название Hamas Tacos, что вызывало у жителей ассоциации с палестинским движением ХАМАС, с которым сейчас сражается Израиль. 

Полицейские и представители местных властей, прибывшие на место, отказались покидать его до тех пор, пока вывеска не будет погашена полностью. Управляющему рестораном пришлось самостоятельно выключать её через электрощиток. 

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#франция
#рестораны
#хамас
#полиция
#жители
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На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Захаров
19 октября 2023, 20:35

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушёл из жизни бывший министр культуры СССР Василий Захаров, об этом «РИА Новости» рассказал Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева.
«Семнадцатого октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11.30», - рассказал агентству Лавров. 

Однако, о причине смерти Захарова Лавров ничего не сказал. 

Захаров занимал пост министра культуры на протяжении трех лет - с 1986 по 1989 год. Следующий год Захаров проработал заместителем Председателя Совета Министров РСФСР. 

Бывший советский министр культуры награжден двумя орденами - «Трудового Красного Знамени» и «Орденом Дружбы народов». 

С 1990 года он занимал должность советника-посланника посольства СССР в СФРЮ/посольства Российской Федерации в СРЮ, а в отставку вышел почти 20 лет назад - 1994 году.

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#похороны
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#министр
#культура
#смерть
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В Таиланде нашли останки ранее неизвестного вида аллигатора времён ледникового периода
В Таиланде нашли останки нового вида аллигатора, которым около 230 тысяч лет
19 октября 2023, 20:35

Фото: iStock/Cindy Larson

Палеонтологи обнаружили на территории Таиланда останки древнего аллигатора, вид которого ранее не был известен. Это следует из данных министерства природных ресурсов и окружающей среды страны.
Уточняется, что останки аллигатора были обнаружены в 2005 году. По текущего года группой таиландских и германских учёных проводились исследования, которые показали, что это совершенно новый вид древней рептилии. 

В 2023 году учёные присвоили этому виду название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь водоёма, в котором были найдены останки. 

Проведённые исследования показали, что такой вид рептилии мог жить примерно 230 тысяч лет назад – в эпоху среднего плейстоцена или ледникового периода. 

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#таиланд
#археология
#история
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Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора
19 октября 2023, 20:21

Фото: iStock/SeanPavonePhoto

У школьного забора в городе Ачинск Красноярского края обнаружили едва живого оленёнка, сообщает Telegram-канал Mash.
Раненое животное обнаружили местные жители. Еле живой оленёнок лежал под школьным забором. Вероятно, он попал под огонь охотников,  но смог сбежать.

Ачинцы вызвали к месту происшествия правоохранителей, которые определили, что раненый зверь - это косуля. 

Правоохранители соорудили из подручных материалов носилки, погрузили на них раненого оленёнка и отвезли его в ближайшую ветеринарную клинику. 

Медики заявили, что косулю спасли очень вовремя - еще пару часов и животное спасти бы не удалось. Сейчас же ветеринары обещают, что поднимут больного на ноги, а затем отпустят в естественную среду обитания.

Как раненый подстреленный зверь оказался у школьных ворот - остается неизвестным. По факту произошедшего проводится проверка.

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#проверка
#животное
#ветеринары
#медики
#красноярский край
#олени
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Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ от участия в СВО
19 октября 2023, 20:17

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Об этом он заявил в ходе военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений - основа безопасности страны на современном этапе».
Он отметил, что во время проведения Россией спецоперации на Украине, мигранты, будучи гражданами страны, обязаны исполнять свой воинский долг. Если они отказываются от этого, стоит задуматься над лишением их гражданства. 

Также глава ведомства напомнил о предложении СК производить обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев, приезжающих в Россию на длительный срок. 

Кроме того, Бастрыкин высоко оценил разработку МВД РФ цифрового профиля иностранного гражданина. 

В заключение глава СК РФ предложил производить обязательную выдачу российских сим-карт при въезде в страну, чтобы впоследствии с указанием именно этого номера регистрироваться на портале госуслуг.

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#мигранты
#ск рф
#гражданство
#сво
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Депутат Хамаев поставил под сомнение справедливость награждения Адама Кадырова
19 октября 2023, 19:44

Фото: kremlin.ru

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев предложил дать правовую оценку награждения Адама Кадырова званием Героя Чечни, его цитирует Telegram-канал Baza.
«В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну, а далее говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?», - прокомментировал ситуацию Хамаев. 

Напомним, 6 октября сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни». 

При этом, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На ролике видно, как его сын, 15-летний Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок. Позже, МВД отказало в возбуждении уголовного дело на сына Кадырова за избиение Журавеля.

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#мвд
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#рамзан кадыров
#избиение
#сын
#татарстан
#депутат
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Депутат Журавлёв: «Я голосовал против каждого из членов Совета директоров ЦБ»
19 октября 2023, 18:53

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости отставки руководства Центробанка из-за нынешней антироссийской политики и деятельности регулятора.
Поводом послужил новый дизайн обновленной купюры номиналом в 1 000 рублей с музеем истории Татарстана в Казанском кремле, который находится в бывшей церкви, куполе которой отсутствует крест.

Депутат высказал мнение о том, что отсутствие креста на изображении вовсе не недоработка художников, а целенаправленная дискредитация православных ценностей, которой занимается сейчас ЦБ.

«В ЦБ планомерно и последовательно занимаются уничтожением российской экономики и производства, взвинчивая кредитные проценты, чтобы отечественный бизнес не мог ими воспользоваться. В Госдуме я голосовал против каждого из членов Совета директоров Центробанка, потому что считаю, что нынешний состав не соответствует чаяниям нашего государства и населения», – поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.

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#центробанк
#депутат
#дискредитация
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Компьютерную игру World of Tanks могут заблокировать в России
Депутат Горелкин: World of Tanks могут заблокировать в РФ из-за сбора денег ВСУ
19 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

В России могут заблокировать компьютерную игру World of Tanks из-за сообщений о сборе денег для помощи Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Ранее студия Wargaming, занимающаяся разработкой популярной игры, заявила, что начнёт продавать в своих приложениях игровые наборы, деньги от продажи которых пойдут на помощь Украине. 

По словам Горелкина, игру могут заблокировать согласно принятому накануне Госдумой законопроекту об информационных ресурсах, которые оказывают помощь стороне противника во время конфликта. Как только закон вступит в силу, Генпрокуратура может выступить с предложением о блокировке игры на территории России, заключил депутат.

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