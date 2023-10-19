Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина

Палеонтологи обнаружили на территории Таиланда останки древнего аллигатора, вид которого ранее не был известен. Это следует из данных министерства природных ресурсов и окружающей среды страны.

Уточняется, что останки аллигатора были обнаружены в 2005 году. По текущего года группой таиландских и германских учёных проводились исследования, которые показали, что это совершенно новый вид древней рептилии.В 2023 году учёные присвоили этому виду название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь водоёма, в котором были найдены останки.Проведённые исследования показали, что такой вид рептилии мог жить примерно 230 тысяч лет назад – в эпоху среднего плейстоцена или ледникового периода.В России найденВ Египте археологи нашлиВ сети появились кадры