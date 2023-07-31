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Бросившие семьи отцы пытаются получить деньги и льготы за сыновей, участвующих в СВО

31 июля 2023, 10:33

Фото: istockphoto/Vershinin

Матери и вдовы бойцов, не вернувшихся с СВО, просят пересмотреть порядок выплаты материальной помощи семьям. Дело в том, что участились случаи, когда отцы, давно бросившие семьи и никогда не платившие алименты, стали претендовать на компенсацию, которую государство выделяет семьям, а также на социальные льготы.

Российские суды уже рассмотрели десятки исков о признании таких отцов недостойными наследниками. Еще десятки, если не сотни, родственников продолжают судиться с такими отцами, передает «Лента.ру». Однако активистки, которые уже объединяются в общества, чтобы противостоять таким недобросовестным папашам, считают, что такие дела вообще не должны доходить до суда.

Случается, что, следуя формальной логике, соответствующие органы удовлетворяют запросы биологических отцов и перечисляют им положенную по закону половину суммы компенсации. Подчас такие родители вообще ни разу не видели своего отпрыска или видели только в младенчестве, а затем самоустранились от участия в жизни сына. Матери или другие родственники подают в суд, чтобы взыскать в свою пользу неправомерно полученную выплату. Но если отец уже успел потратить деньги, получить их с него будет проблематично. Активистки просят на законодательном уровне урегулировать этот вопрос, чтобы избежать спорных ситуаций и долгих судебных разбирательств.

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#суд
#деньги
#родители
#отец
#компенсации
#сво
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Правительство Подмосковья запускает конкурс для социальных и молодых предпринимателей
31 июля 2023, 11:02

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье с 1 августа стартует конкурс для социальных и молодых предпринимателей, которые смогут претендовать на получение мер поддержки, таких как субсидии и гранты.
Конкурс поможет представителям малого и среднего бизнеса, оказывающих социальные услуги, компенсировать часть затрат на аренду помещений, коммунальные платежи, поможет расширить производство для существующего или нового предприятия. 

Подробности конкурса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области. Там же можно узнать действующие меры поддержки бизнесу.

В 2023 году ​статус социального предприятия получили 940 компаний, из них 275 впервые. 

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#предприятия
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Больше половины россиян не могут заниматься спортом из-за работы
Опрос: 55% россиян заявили, что работа не позволяет им заниматься спортом
31 июля 2023, 11:01

Фото: IStock/AnnaStills

Аналитики Авито Работы выяснили, что россиянам тяжело держать себя в хорошей физической форме из-за работы. Среди более 10 опрошенных респондентов 55% ответили, что нагрузка на работе не позволяет им заниматься спортом.
Как рассказали специалисты «Радио 1», высокая деловая активность сокращает время на занятия спортом у 34% опрошенных, а 21% заметили, что очень редко занимаются спортом из-за работы. При этом, чаще всего на спорт нет времени у россиян в возрасте 25-44 лет. 

Меньше всего времени на физнагрузку вне работы у сотрудников сферы строительства, ритейла, логистики и производства. А вот у работников бьюти-сферы, маркетинга, рекламы и PR наоборот, хватает ресурсов на тренировки. 

Самыми загруженными оказались жители Воронежа и Волгограда (40%), а также Красноярска и Новосибирска (39%). Чаще других посещать зал, бассейн и групповые спортивные занятия успевают жители Челябинска (22%), Уфы (27%) и Ростова-на-Дону (28%). 

75% опрошенных отметили, что работодатель не компенсирует им затраты на тренировки. Только 17% россиян указали, что компания организовывает для них спортивные мероприятия или специальные зоны в офисе. При этом, 44% респондентов заявили, что для них важна поддержка спортивной инициативы со стороны компании-работодателя. 

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#спорт
#работа
#опрос
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Батуми убрали из турмаршрутов лайнера Astoria Grande
Круизный лайнер Astoria Grande убрал Батуми из списка будущих маршрутов
31 июля 2023, 10:54

Фото: iStock/Iryna Sukhenko

Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.
Причины изменений в турмашруте лайнера в агентстве не уточнили. Возможно, такому решению способствовали протесты оппозиционеров Грузии, которые организовали митинг в связи с заходом лайнера с российскими туристами в порт Батуми. По мнению оппозиционеров, на борту могли находиться люди, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, участники акции протеста расценили прибытие лайнера, как обход антироссийских санкций.

По информации круизного агентства, в ближайшем турне, запланированном на август, в Батуми лайнер останавливаться не будет. 

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#август
#туристы
#митинг
#акции
#протесты
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У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце
«112»: У госпитализированной актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце
31 июля 2023, 10:19

Фото: iStock/VILevi

К госпитализированной актрисе Мирошниченко вызвали кардиологов, им удалось восстановить сердцебиение. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Накануне, актриса была доставлена в медицинское учреждение с диагнозом: грипп в тяжелой форме.

По информации портала, состояние Мирошниченко ухудшилось и у нее остановилось сердце. Врачам удалось восстановить сердцебиение артистки. В настоящее время пациенка находится в реанимации, за ее состоянием наблюдают медики. Состояние артистки остается тяжелым. 

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#грипп
#сердце
#актриса
#медики
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Минтранс рассказал, какие поезда будут ходить на МЦД-3
31 июля 2023, 10:14

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Запуск нового МДЦ-3 состоится в середине августа 2023 года.

Запуск нового центрального диаметра 3 линии значительно улучшит транспортную доступность для жителей Москвы и Подмосковья.

Поезда будут ходить в Ленинградском направлении. 

На данный момент специалисты занимаются соединением путей Казанского и Ленинградского направлений для проезда поездов по сквозному маршруту от Зеленограда до Раменского. 

Поезда МДЦ-3 будут проходить через центр Москвы и до вокзалов.

Пассажиры будут ездить на новых современных поездах «Иволга», поездах — ЭП2Д, «Ласточках» и на поездах дальнего пригорода.



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#часы
#поезда
#мцд
#цппк
#маршруты
#иволга
#пассажиры
#специалисты
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Депутат ГД Чернышов: В России ширится эпидемия «скрытой безотцовщины»
31 июля 2023, 10:01

Фото: istockphoto/Artsyslik

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов рассказал о результатах анонимного опроса среди отцов о том, сколько времени они ежедневно уделяют своим детям. Сложившуюся ситуацию парламентарий назвал «скрытой безотцовщиной».
Согласно опросу, среднестатистический российский отец общается со своим ребенком всего... 35 минут в день. Чернышов назвал результаты исследования удручающими, передает РИА Новости. Российские семьи охватила эпидемия скрытой безотцовщины, когда формально папа существует, но ребенок его практически не видит и растет без мужского воспитания, констатировал депутат.

В настоящее время роль отца важна как никогда, уверен Чернышов. Именно папа должен быть спутником на пути познания непростого окружающего мира, должен быть защитником и просто лучшим другом. Участие отца в воспитании ребенка — ключевой момент для сохранения здоровой и крепкой семьи, заключил депутат.

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#ребёнок
#эпидемия
#семьи
#отец
#депутат
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В Подольске открыли Дубровицкий лесопарк с ‍лыжероллерной трассой
31 июля 2023, 09:59

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Подольске открыли новый лесопарк – Дубровицкий‍. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, для посетителей подготовили показательные выступления, спортивные соревнования, концерт и конкурсы.
Лесопарк Дубровицкий – один из тех, что будет благоустроен в этом году. Работы завершили менее чем за год. Постарались максимально сохранить первоначальный вид леса, но так, чтобы людям было где перекусить, отдохнуть и позаниматься спортом. Изюминка парка – лыжероллерная трасса, написал губернатор в своём Telegram-канале.  

Как отметил Воробьёв, по программе «Парки в лесу» в регионе уже открыли 17 лесопарков. В этом году готовы четыре из девяти запланированных – Ольгинский в Балашихе, Лобненский, Авангард в Электростали и Дубровицкий лес. Открытия ждут лесопарки в Видном, Фрязине, Истре, Домодедове и Люберцах.

Дубровицкий лес находится недалеко от поселка Дубровицы, между реками Пахрой и Десной. В нём проводят тренировки спортивной школы олимпийского резерва по лыжной подготовке.
 
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#подмосковье
#московская область
#подольск
#парк
#благоустройство
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Изменения в расписании на Казанском направлении
31 июля 2023, 09:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

График движения пригородных поездов на участке Москва-Казанская – Перово скорректирован в ходе работ по строительству поворотного тоннеля в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3.

На участке Москва-Казанская – Перовозакроют один из путей по направлению в Москву до 3 августа, будут работать оставшиеся три пути. Часть поездов в связи с этим отменена, скорректирован график остановки электропоездов. Электропоезда будут ходить с увеличенными интервалами: до 10-20 минут в часы пик, а в течение дня интервалы увеличены до 30-40 минут.

Актуальное расписание можно узнать на официальном сайте АО «Центральная ППК или в мобильном приложении компании.

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#цппк
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#компании
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В ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины
ФСБ возбудила против жителя ДНР дело о шпионаже в пользу Киева
31 июля 2023, 09:30

Фото: iStock/irene_rebrova

Против жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины, об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.
В отношения жителя ДНР возбуждено уголовное дело по факту шпионажа в пользу Украины.  

В ведомстве пояснили, что мужчина собирал данные и передавал их украинской стороне. Житель региона делился сведениями о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. ФСБ также сообщила о предостережениях, которые были выданы жителям ДНР, которые попали под влияние украинских спецслужб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта спецслужб Украины на российском корабле. 
 
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#уголовное фсб
#мужчина
#днр
#всу
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