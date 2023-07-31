Бросившие семьи отцы пытаются получить деньги и льготы за сыновей, участвующих в СВО

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Случается, что, следуя формальной логике, соответствующие органы удовлетворяют запросы биологических отцов и перечисляют им положенную по закону половину суммы компенсации. Подчас такие родители вообще ни разу не видели своего отпрыска или видели только в младенчестве, а затем самоустранились от участия в жизни сына. Матери или другие родственники подают в суд, чтобы взыскать в свою пользу неправомерно полученную выплату. Но если отец уже успел потратить деньги, получить их с него будет проблематично. Активистки просят на законодательном уровне урегулировать этот вопрос, чтобы избежать спорных ситуаций и долгих судебных разбирательств.
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