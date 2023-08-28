Бросивший гранату в пожилую женщину украинский солдат осужден на 17 лет колонии

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима украинского солдата. Он бросил гранату в пожилую женщину, которая негативно отозвалась о ВСУ.
Кулиничу были предъявлены обвинения в убийстве, совершенном по мотивам политической и идеологической вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. Приговором суда преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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