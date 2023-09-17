Брянская область отметила 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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Брянская область отметила 80-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
В честь этого события Брянская область приняла участие во всероссийской эстафете Вечного огня, который был зажжён у могилы Неизвестного солдата около Кремлёвской стены.
Губернатор, выступая с поздравительным словом перед жителями области, заявил, что 17 сентября 1943 года, день освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти людей. Этот день олицетворяет собой мужество, отвагу и честь советских солдат.
Кроме того, Богомаз отметил, что Брянская области уже более полутора лет находится на передовой. Сотрудники Росгвардии, которые сегодня торжественно вручили 20 единиц бронированных машин и иной техники для выполнения служебно-боевых задач, проявляют мужество и героизм на границе, защищая местных жителей от проникновения украинских диверсантов на территорию России.
По словам губернатора, уже более 60 сотрудников Росгвардии и военнослужащих Брянской области получили государственные награды с начала спецоперации.
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Губернатор, выступая с поздравительным словом перед жителями области, заявил, что 17 сентября 1943 года, день освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, навсегда останется в памяти людей. Этот день олицетворяет собой мужество, отвагу и честь советских солдат.
По словам губернатора, уже более 60 сотрудников Росгвардии и военнослужащих Брянской области получили государственные награды с начала спецоперации.
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Анастасия Чинкова