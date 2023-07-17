Брынцалов: на поддержку семей с детьми из подмосковного бюджета выделили 27 млрд рублей. 

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Мы выделили порядка 27 млрд рублей из бюджета региона именно на меры поддержки семей с детьми. Установили новую ежегодную выплату для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, ввели ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом. Продолжаем исправно финансировать получение детьми-сиротам собственного жилья», – сказал Брынцалов.Затронул председатель Мособлдумы и тему обманутых дольщиков.
«В Реутове с 2017 года мы достроили 18 корпусов жилых домов более чем на 10 тыс человек. В прошлом году завершили строительство и выдали ключи дольщикам долгожданного 16-го корпуса ЖК «Новокосино-2». Сейчас в планах – достроить ЖК «Юбилейный», – поделился Игорь Брынцалов.Помимо этого, в Реутове по просьбе жителей улучшилось транспортное сообщение. Проведены ремонты улиц.
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