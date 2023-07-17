Брынцалов: выполнено 5 тыс наказов жителей Реутова по социальной сфере

Фото: Мособлдума
5 тыс наказов жителей Реутова, касающихся социальной сферы и собранных в период избирательной кампании в 2021 году, уже реализованы. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выступая перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Мы провели масштабную реконструкцию улицы Южная и Юбилейного проспекта, парка за ДК «Мир» и других зон отдыха. В прошлом году открыли новую поликлинику на 750 посещений для жителей южного Реутова. Уже в этом году открыли пристройку к поликлинике №1 на северной стороне. Завершили капремонт детского отделения на Юбилейном, 17», – перечислил Брынцалов.Особо важные вопросы для жителей не только Реутова, но и региона в целом, – очерёдность в детские сады и вторая смена в школах.
«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы решить эти вопросы. Всего в области в 2022 году было построено 32 образовательных учреждения, отремонтировано 77. В Реутове в этом году заработал детский сад на 250 мест в микрорайоне 10А. Также в прошлом году капитально отремонтирован детсад на улице Гагарина. Ведётся строительство новой, большой и долгожданной школы в микрорайоне 10А на 1100 мест. Это уже меняет обстановку к лучшему», – подчеркнул парламентарий.В строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 13 тыс кв м. на стадионе «Старт» не обошлось без помощи бизнеса. Достройку ФОКа ведёт компания «Территория фитнеса».
В завершении Брынцалов отметил, что такие высокие результаты работы достигаются только сильной, сплочённой командой.
Глава городского округа Реутов Станислав Каторов подчеркнул, что командная работа важна как на уровне региона, так и муниципалитета.
«Мы все – команда губернатора, и готовы дальше претворять в жизнь задачи, которые ставят перед нами жители. Вопросы будут всегда, каждый день они будут меняться. Будем на них отвечать и сделаем так, чтобы наши жители были довольны», – сказал он.Во встрече также приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, представители администрации муниципалитета.
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