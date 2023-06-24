Брынцалов заявил, что жизненно необходима консолидация общества вокруг президента

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«Наша тысячелетняя история учит нас, что Россия может существовать только в единении, в сплочённости. Раскол российского народа – губителен. Сейчас жизненно необходима консолидация общества вокруг Президента страны, вокруг наших защитников, которые, рискуя жизнью, борются за нашу свободу и независимость», - считает Игорь Брынцалов.
Игорь Брынцалов обратился к жителям Подмосковья с просьбой отнестись с пониманием к неудобством, которые несёт режим КТО.
Ранее Андрей Воробьёв призвал не поддаваться провокациям во время режима КТО. Губернатор призвал сохранять стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Этим объясняется введённый режим КТО, который предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.