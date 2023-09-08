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Бундестаг принял закон о климатически нейтральном отоплении, неодобренный обществом

08 сентября 2023, 21:58
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Бундестаг принял новый закон о нейтральном отоплении, который ранее вызвал критику среди оппозиции и населения. Об этом говорится на сайте немецкого парламента.
Новый законопроект одобрили 399 депутатов, при этом 275 проголосовали против. Еще пятеро голосовать отказались. Таким образом, инициатива была одобрена большинством. Нововведения вступят в силу не раньше следующего года.

Согласно проекту, предполагается постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Планируется использовать возобновляемые источники энергии, которые будут обеспечивать порядка 65% отопления. Теперь при строительстве новых домов нельзя будет выбрать альтернативу.


Для замены старой системы отопления необходима установка дорогих насосов, которая не всегда возможна ввиду определённых трудностей. Однако власти планируют возмещать часть денежных средств, потраченных на эти работы. При этом критики законопроекта считают, что эти обещания, возможно, выполнены не будут. Новую инициативу не одобрили общество и оппозиция.

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#общество
#законопроект
#германия
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В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты
08 сентября 2023, 22:35

Фото: Минтранс МО

В Московской области меняют маршруты общественного транспорта с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Внесены следующие изменения.
В городском округе Люберцы в рамках запуска МЦД-3:
 
– на маршруте №57к «платф. Овражки – ст. Томилино – м. Котельники» организована схема движения от ЖК «Томилино Парк» до станции МЦД Люберцы; 
 
– сокращены трассы следования восьми маршрутов, следующих до м. Выхинои м. Рязанский проспект до ст. МЦД Косино. Эти изменения позволили жителям пересаживаться на станцию МЦД Косино, а также станцию метро Лермонтовский проспект.
 
В городском округе Химки в рамках запуска МЦД-3:
 
На маршруте №366 «Юрлово - Зеленоград (ст. Крюково)» организован заезд к ЖК «Митино дальнее» для связи с МЦД Крюково.
 
В Одинцовском городском округе в рамках запуска МЦД-4:
 
– на маршрутах №33 «ст. МЦД Одинцово – Лесной городок – платф. Жаворонки» и №58к «Краснознаменск – ст. МЦД Одинцово» организован заезд к станции МЦД Лесной Городок.
 
В Раменском городском округе в рамках запуска МЦД-3:
 
– на маршрутах №3 «Медицинский колледж – ЦРБ» и № 8 «Холодово – Совхоз» организован заезд в ЖК «Солнечный» для связи со станцией МЦД Фабричная;
 
– на маршруте №5к «Автовокзал – Гимназия» организован заезд к станции МЦД Ипподром;
 
– на маршруте №26 «Раменское (ГАТП) - Кратово (платф. Отдых)» организован заезд к станции МЦД Раменское.
 
Также Минтранс запланировал следующие изменения:
 
– продление маршрута №19к «Жуковский (Торговый центр) – пл. Ильинская» до аэропорта Жуковский для связи с МЦД Ильинская;
 
– продление маршрута №16к «ул. Баженова – ул. Праволинейная – ул. Баженова» до микрорайона №5А для связи с МЦД Ильинская;
 
– организация заезда к вестибюлям станции МЦД Реутов на девяти маршрутах. Сейчас посадка и высадка пассажиров осуществляется на расстоянии 300-500 м от вестибюлей;
 
– организация заезда на маршруте №22к «Медицинский колледж – ул. Производственная» к станции МЦД Ипподром;
 
– организация заезда на 10 маршрутах в Раменском городском округе к станции МЦД Раменское.
 
Обо всех изменениях министерство пообещало заблаговременно проинформировать жителей на своём сайте и в соцсетях.

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Путин дал совет молодому ученому по выбору качественной жены
08 сентября 2023, 22:05

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин пожелал молодому ученому Максиму Вялкову успехов в изучении нейтрино и посоветовал искать жену. Мыслящую образами.
Выпускник филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал Путину о частице нейтрино. Президент в свою очередь пожелал ему удачи в его дальнейших изучениях, а студент ответил, что он также нуждается в удаче для поиска жены.

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» - спросил Путин.

По словам Вялкова, он вычисли формулу идеальной жены: она должна быть архитектором и чувствовать красоту вселенной. При этом президент посоветовал молодому ученому выбирать женщину не по профессии, а ту, которая мыслит образами.

Напомним, в пятницу, 8 сентября, Путин встретился с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

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#путин
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Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере
Путин: достижения России в ядерной сфере являются фантастическими
08 сентября 2023, 21:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности страны. По мнению российского лидера, проект впечатляет. Об этом Путин сообщил на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.
Российский лидер пожелал дальнейших успехов в развитии, а также отметил, что новый проект — это фантастика. Путин подчеркнул, что знаком с некоторыми достижениями в этой сфере.

Напомним, глава российского государства поручил с 2024 года поэтапно применять модуль «Системы искусственного интеллекта» в высшем образовании и программах повышения квалификации. Также Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта.

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Участника группы «Порнофильмы» и социолога Митрохина* признали иноагентами
Минюст признал музыканта Котлярова и социолога Митрохина иноагентами
08 сентября 2023, 21:31

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов участника группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*, социолога Николая Митрохина* и еще четырех человек. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в список также попали  журналист и литературовед Андрей Мальгин, политический деятель Наталья Пелевина, режиссер Мумин Шакиров, депутат из города Ефремова Ольга Подольская.

Напомним, ранее Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналиста Виталия Дымарского, политолога Кирилла Рогова, журналиста Константина Эггерта, блогера Александра Штефанова и издание «Довод».

Из перечня иноагентов исключена компания «РС-Балт». В Минюсте пояснили, что организация перестала получать финансирование из-за рубежа, что послужило основанием для исключения ее из реестра иноагентов.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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#финансирование
#режиссёр
#депутат
#минюст
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Депутат Нилов призвал при строительстве новых отелей учитывать запросы многодетных
08 сентября 2023, 21:26

Фото: istockphoto.com/dvulikaia

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что немаловажной проблемой является размещение многодетных семей в отелях и гостиницах.
Депутат призвал также обращать на это внимание и при заселении таких семей учитывать их запросы.

«Сейчас, когда развиваются новые территории, становится популярным туризм, мы уже обращались к отельерам с тем, чтобы учитывали запросы многодетных семей. Чтобы семья с тремя детьми могла разместиться в гостинице, не снимая для этого два номера», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он призвал не только поддерживать, но и всячески пропагандировать многодетные семьи, в том числе, с помощью СМИ.

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#общество
#отель
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Озвучены причины приостановки полетов из Египта в Москву
«Интурист» заявила о технических причинах приостановки рейсов
08 сентября 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Takosan

Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене рейсов по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам.
«Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам», — приводит NEWS.ru сообщение пресс-службы.

При этом, туристы могут выбрать либо возврат денежных средств, либо перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках или на туры на другие направления.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у египетской авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября.

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#москва
#туристы
#полеты
#авиакомпания
#перелёт
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Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века
08 сентября 2023, 19:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин 8 сентября посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Сообщается, что Путин подарил монастырю Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

Путин также пообщался с местными жителями после посещения Дивеевского монастыря. 

Напомним, ранее сообщалось, что возле Киево-Печерской лавры во время стояния икона святого великомученика Димитрия Солунского замироточила. Телеграм-канал Лавры опубликовал видео, на которым женщины держат в руках икону и показывают миро. Приложится к иконе во время съемки подходят другие верующие.

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#храм
#лидер
#путин
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Россиянам раскрыли, как делить животных при разводе
Зоопсихолог Волков призвал подходить к такому вопросу индивидуально
08 сентября 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/Chalabala

Зоопсихолог Мирослав Волков заявил, что при разводе или расставании хозяев животные также могут испытывать сильный стресс, поэтому при решении о дальнейшей судьбе питомца нужно подходить индивидуально.
«Нужно разбираться, насколько животное было привязано к одному из владельцев, кто из них проводил больше времени с питомцем, и уже тогда решать, кому его оставить», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Волков.

Он добавил, что состояние стресса у животного можно определить по тому, что обычно питомцу нехарактерно, как, например, порча мебели, навязчивое внимание, экспрессивное поведение.

Для того, чтобы питомец легче перенёс новые перемены специалист рекомендовал завести ему в «напарники» ещё одного питомца или добавить для него социальное взаимодействие.

По мнению Волкова, собаки намного сложнее переживают распад семьи, чем кошки.

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#кошки
#собаки
#животное
#семьи
#стресс
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Психолог Завадская рекомендовала родителям быть мягче к детям в начале учебного года
08 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Педагог-психолог Марина Завадская заявила, что в начале учебного года дети могут испытывать сложности в адаптации, поэтому родителям следует быть с ними более мягкими и внимательными.
«В начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее. Нельзя сразу же требовать от ребёнка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить — при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября. Переход от каникул к интенсивному учебному режиму должен быть мягким», — пояснила в беседе с Газета.ру Завадская.

Она рекомендовала больше разговаривать с ребёнком о нём самому, а также всячески поддерживать его и помогать ему.

Адаптация ребёнка к учебному процессу крайне важна, поскольку без неё у школьника может возникнуть стресс, который, в свою очередь, может привести к частым заболеваниям.

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