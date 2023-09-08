Бундестаг принял закон о климатически нейтральном отоплении, неодобренный обществом

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Бундестаг принял новый закон о нейтральном отоплении, который ранее вызвал критику среди оппозиции и населения. Об этом говорится на сайте немецкого парламента.
Новый законопроект одобрили 399 депутатов, при этом 275 проголосовали против. Еще пятеро голосовать отказались. Таким образом, инициатива была одобрена большинством. Нововведения вступят в силу не раньше следующего года.
Согласно проекту, предполагается постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Планируется использовать возобновляемые источники энергии, которые будут обеспечивать порядка 65% отопления. Теперь при строительстве новых домов нельзя будет выбрать альтернативу.
Для замены старой системы отопления необходима установка дорогих насосов, которая не всегда возможна ввиду определённых трудностей. Однако власти планируют возмещать часть денежных средств, потраченных на эти работы. При этом критики законопроекта считают, что эти обещания, возможно, выполнены не будут. Новую инициативу не одобрили общество и оппозиция.
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Согласно проекту, предполагается постепенный отказ от газовых и нефтяных отопительных систем. Планируется использовать возобновляемые источники энергии, которые будут обеспечивать порядка 65% отопления. Теперь при строительстве новых домов нельзя будет выбрать альтернативу.
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Элина Позднякова