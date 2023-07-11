Бурильщики и токари стали самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета

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«В среднем по стране самую большую зарплату среди рабочих профессий летом предлагают бурильщикам (93 145 руб.), токарям (91 173 руб.), автомалярам (88 848 руб.), промышленным альпинистам (87 523 руб.)», — приводят NEWS.ru комментарий «Авито. Работы».
При этом, среди офисных профессий в топ по заработным платам этим летом вошли риелторы, финансисты, программисты и врачи.
Исследователи «Авито.Работа» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что на июнь 2023 года только у 39% есть сокращенный рабочий день по пятницам. Так, у 60% работающих по стандартному графику 5/2 россиян пятница — стандартный по продолжительности рабочий день. Опрошены были сотрудники компаний из разных городов.
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