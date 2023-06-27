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Бюджет Одинцовского округа увеличился на треть и достиг 36 миллиардов рублей

27 июня 2023, 17:06

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подвел итоги экономического развития муниципалитета за 2022 год
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом перед жителями, в ходе которого подвел итоги экономического развития муниципалитета за 2022 год.

Доходы бюджета Одинцовского округа в 2022 году выросли на треть, превысив 36 миллиардов рублей, а объемы отгруженной крупными и средними предприятиями продукции вырос на 40% и достиг 301 миллиарда рублей.

«Колоссальные санкции, которые были введены против России, не могли не ударить по производству. Тем не менее, ни одно предприятие округа в 2022 году не закрылось. Не было ни одного случая массового увольнения сотрудников», — отметил Андрей Иванов.
6 Одинцовских предприятий активно участвуют в программах импортозамещения. Например, такие известные бренды, как «Мясницкий ряд», «Одинцовская кондитерская фабрика», «Дорхан», «Комус-Упаковка», «Русская косметика».
«Реализуются и новые инвестиционные проекты. Прямо сейчас в работе 26 таких проектов. Это 35 миллиардов рублей привлечённых средств и потенциально ещё 13 тысяч рабочих мест. Это новые склады, предприятия, гостиницы и дома отдыха, цеха для производств», — подчеркнул глава Одинцовского округа.
Одинцовский промышленные площадки привлекли в прошлом году порядка 24 новых резидентов, что выдвинуло округ на первое место по этому показателю.

«Одинцовский технопарк» стремительно растем и на сегодняшний день в нем работает более 10 компаний и около 200 специалистов.

Благодаря предприятиям в Одинцовском округе было создано более 4,5 тысяч рабочих мест и ещё около 5 тысяч рабочих мест планируется создать в текущем году.

Глава округа Андрей Иванов в отчете затронул тему успешного участия округа в Петербургских экономических форумах.
«В 2023 году Андрей Юрьевич Воробьёв подписал на Петербургском форуме соглашение с группой компаний «Мать и дитя» — о строительстве в нашем округе Центра онкотераностики. Он появится на территории медицинского кластера «Лапино» и принесёт округу пять миллиардов рублей инвестиций в экономику и 130 рабочих мест», — сообщил Андрей Иванов.
Руководитель Одинцовского округа подтвердил приверженность приоритетному развитию малого и среднего бизнеса.

Одинцовский округ занимает первую позицию по количеству предприятий малого и среднего бизнеса и по числу самозанятых.

Ранее сообщалось, что глава Одинцовского округа считает ежегодное обращение губернатора основой развития региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Андрей Иванов
#Одинцово
#Одинцовский округ
#экономика
#бюджет
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В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков
05 июля 2023, 08:53

Фотобанк Московской области

Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
 
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
 
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
 
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.

По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.

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#ЖКУ
#УК
#штраф
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При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
05 июля 2023, 08:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области. 

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#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
#женщина
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В Новой Москве два человека погибли в пожаре
05 июля 2023, 08:44

istockphoto/MaboHH

Трупы мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Новой Москве
Тела женщины и мужчины спасатели обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве, пишет РИА Новости.
 
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы.

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#Новая Москва
#пожар
#ЧП
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В России в 7 раз перевыполнили план по приватизации
05 июля 2023, 08:37

Istockphoto/heckepics

Росимущество сообщает, что план по приватизации в РФ оказался перевыполнен семикратно в нынешнем году
«Известия» пишут, что план по приватизации в РФ перевыполнили семикратно. В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей. До этого поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. Такие данные приводит Минфин и Росимущество.
 
План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
 
Власти планируют в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тысяч объектов государственного имущества. В первом квартале оказалось продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.
 
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.

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#приватизация
#госимущество
#Россия
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СБУ и ВСУ намерены изымать гражданские машины в Харьковской области
05 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские служба безопасности и вооруженные силы на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику.
По его словам, о рейдах украинских силовиков сообщают местные жители региона, пишет издание РИА Новости.

СБУ и ВСУ собирают информацию о имеющейся технике и автомобилям у различных предприятий и хозяйств. Эксперт выразил уверенность в том, что в дальнейшем, изъятый транспорт будет использоваться для военных  нужд украинских подразделений. 

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#ВСУ
#СБУ
#автомобили
#изъятие
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В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после жвачки
05 июля 2023, 08:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как её угостили жвачкой на детской площадке в Москве.
По словам матери девочки, дочь играла на детской площадке во дворе. Друзья несовершеннолетней сходили в ближайший магазин, купили жвачки и угостили ее. У девочки в скором времени начали чесаться глаза, открылась рвота и посинели пальцы, через несколько минут несовершеннолетняя потеряла сознание, сообщает телеграмм-канал SHOT.

Мать пострадавшей вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали. Медики устанавливают причины отравления. 

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#отравление
#дети
#Москва
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В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране
05 июля 2023, 08:25

Фото: Фотобанк Московской области

Дети из Новосибирской области застряли на реке Мана во время сплава
Спасатели эвакуировали 20 детей и 4 взрослых с катамарана с лопнувшим баллоном. Инцидент произошел во время сплава по реке Мана, пишет Агентство по ГО и ЧС Красноярского края.
 
ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
 
Спасатели на лодках перевезли 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальные туристы, починив катамаран, добрались до посёлка в сопровождении спасателей. Никто не пострадал.

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#Красноярский край
#эвакуация
#катамаран
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В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
05 июля 2023, 08:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
За соответсвующие нарушения предложено ввести санкции, которые будут предусматривать штраф или увольнение. Об этом сообщаеи издание «Аргументы и факты». 

По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, ​что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП. 

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#Госдума
#приставы
#закон
#списания
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Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
05 июля 2023, 08:11

istockphoto/Inside Creative House

В Роскачестве называют «потребительским мифом» утверждения о низком качестве дешевого вина
Роскачество называет мифом утверждение о том, что дешевое вино является плохим, пишет РИА Новости.
 
Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
 
Также Буянова рассказала, что размер предприятия сказывается на цене продукции, поэтому вино от крупного производителя будет дешевле.
 
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.

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#вино
#Роскачество
#алкоголь
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