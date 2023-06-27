Бюджет Одинцовского округа увеличился на треть и достиг 36 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подвел итоги экономического развития муниципалитета за 2022 год
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выступил с ежегодным отчетом перед жителями, в ходе которого подвел итоги экономического развития муниципалитета за 2022 год.
Доходы бюджета Одинцовского округа в 2022 году выросли на треть, превысив 36 миллиардов рублей, а объемы отгруженной крупными и средними предприятиями продукции вырос на 40% и достиг 301 миллиарда рублей.
«Одинцовский технопарк» стремительно растем и на сегодняшний день в нем работает более 10 компаний и около 200 специалистов.
Благодаря предприятиям в Одинцовском округе было создано более 4,5 тысяч рабочих мест и ещё около 5 тысяч рабочих мест планируется создать в текущем году.
Глава округа Андрей Иванов в отчете затронул тему успешного участия округа в Петербургских экономических форумах.
Одинцовский округ занимает первую позицию по количеству предприятий малого и среднего бизнеса и по числу самозанятых.
Ранее сообщалось, что глава Одинцовского округа считает ежегодное обращение губернатора основой развития региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Доходы бюджета Одинцовского округа в 2022 году выросли на треть, превысив 36 миллиардов рублей, а объемы отгруженной крупными и средними предприятиями продукции вырос на 40% и достиг 301 миллиарда рублей.
«Колоссальные санкции, которые были введены против России, не могли не ударить по производству. Тем не менее, ни одно предприятие округа в 2022 году не закрылось. Не было ни одного случая массового увольнения сотрудников», — отметил Андрей Иванов.6 Одинцовских предприятий активно участвуют в программах импортозамещения. Например, такие известные бренды, как «Мясницкий ряд», «Одинцовская кондитерская фабрика», «Дорхан», «Комус-Упаковка», «Русская косметика».
«Реализуются и новые инвестиционные проекты. Прямо сейчас в работе 26 таких проектов. Это 35 миллиардов рублей привлечённых средств и потенциально ещё 13 тысяч рабочих мест. Это новые склады, предприятия, гостиницы и дома отдыха, цеха для производств», — подчеркнул глава Одинцовского округа.Одинцовский промышленные площадки привлекли в прошлом году порядка 24 новых резидентов, что выдвинуло округ на первое место по этому показателю.
«Одинцовский технопарк» стремительно растем и на сегодняшний день в нем работает более 10 компаний и около 200 специалистов.
Благодаря предприятиям в Одинцовском округе было создано более 4,5 тысяч рабочих мест и ещё около 5 тысяч рабочих мест планируется создать в текущем году.
Глава округа Андрей Иванов в отчете затронул тему успешного участия округа в Петербургских экономических форумах.
«В 2023 году Андрей Юрьевич Воробьёв подписал на Петербургском форуме соглашение с группой компаний «Мать и дитя» — о строительстве в нашем округе Центра онкотераностики. Он появится на территории медицинского кластера «Лапино» и принесёт округу пять миллиардов рублей инвестиций в экономику и 130 рабочих мест», — сообщил Андрей Иванов.Руководитель Одинцовского округа подтвердил приверженность приоритетному развитию малого и среднего бизнеса.
Одинцовский округ занимает первую позицию по количеству предприятий малого и среднего бизнеса и по числу самозанятых.
Ранее сообщалось, что глава Одинцовского округа считает ежегодное обращение губернатора основой развития региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко