Бюджет Подмосковья за семь месяцев пополнился на 19 млн рублей «мусорных» штрафов

Фото: Минэкологии МО
В бюджет Московской области за семь месяцев взыскано 19 млн рублей штрафов за незаконный сброс мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
Для поимки нарушителей и составления административных материалов используют современные комплексы фото-видеофиксации с искусственным интеллектом. Они помогают в работе инспекторам регионального надзора в сфере экологии и содержания территорий, сотрудникам ДПС и участковым полиции.
Там добавили, что в Московской области вопрос борьбы с нелегальными перевозчиками бытового и строительного мусора находится на особом контроле. Мероприятия по поимке злостных нарушителей будут продолжены.
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«С нелегалов взыскивают административный штраф в размере от 3 до 250 тыс рублей. Сумма зависит от того, является нарушитель физическим или юридическим лицом. Промежуточный итог – за семь месяцев работы в бюджет Московской области взыскано 19 млн рублей «мусорных» штрафов, назначенных посредством видеофиксации нарушений», – отметили в пресс-службе.
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Лора Луганская