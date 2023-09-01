Бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской

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В Днепропетровской области Украины вандалы разрисовали краской бюст секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
По информации украинского издания, вандалы разрисовали желтой и синей красками бюст Брежнева, который был установлен на площадке музея истории. Кроме того, неизвестные оставили записку с требованием снести памятник секретарю ЦК КПСС.
Вандалы заявили в обращении, что вместо того, чтобы демонтировать монумент, его в очередной раз перенесли.
Прежде сообщалось, что киевские власти приняли закон о переименовании топонимов на территории страны, связанных с Россией.
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Вандалы заявили в обращении, что вместо того, чтобы демонтировать монумент, его в очередной раз перенесли.
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Анастасия Крестьянова