Бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ задержали в Москве

Гражданка Донецкой Народной Республики Екатерина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской по вопросу восстановления прав на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности.

На сегодняшний день Екатерина проходит реабилитацию после неудачно проведенной операции в частном пансионате в Подмосковье. Заявительница обратилась в местную поликлинику, чтобы оформить направление на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности, но ей отказали, сообщает «Радио 1» пресс-служба подмосковного обмудсмена.

«Я обратилась в региональное министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть ситуацию заявительницы в индивидуальном порядке. Дело в том, что Екатерина проходит реабилитацию в пансионате и не имеет возможности посетить поликлинику, чтобы пройти все необходимые медицинские процедуры для оформления направления. В результате заявительнице назначен медицинский осмотр в пансионате, после которого будет оформлено направление на медико-социальную экспертизу для дальнейшего установления инвалидности».