Бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ задержали в Москве

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По информации издания, Лавленцев совместно с сообщниками, мошенническим путем завладел 3 миллиардами рублей, сведения о которых представлены в материалах дела. В настоящее время, его причастность к совершенному преступлению устанавливается. Мера пресечения в отношении экс-губернатора еще не выбрана.
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