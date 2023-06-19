ЦБ хочет заставить операторов связи передавать банкам персональные данные абонентов

Фото: Фотобанк Московской области
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, для этого должна быть создана единая государственная система
Банк России хочет расширить перечень данных, которые операторы связи должны передавать банкам, пишет 19 июня «Коммерсантъ»
Сейчас, согласно законопроекту, предполагающему создание для этого единой государственной системы, речь идет только о технической информации по поводу SIM-карт и мобильных устройств. Регулятор же предлагает загружать в систему и персональные данные. Это улучшит идентификацию клиентов банков, но повысит риски утечки данных и может спровоцировать навязывание дополнительных услуг финансовыми организациями, считают эксперты.
Пока расширение поправок в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» находится на этапе обсуждения представителями ЦБ, банков, операторов связи и силовых структур. Проект предполагает, что будет запущена государственная система, в которой банки и операторы связи смогут обмениваться данными абонентов.
Ранее стало известно, что суд в Москве обязал «Яндекс» выплатить административный штраф в размере двух миллионов рублей за повторное непредоставлении ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Эти сведения требовались спецслужбе для обеспечения безопасности страны и розыска людей.
Сейчас, согласно законопроекту, предполагающему создание для этого единой государственной системы, речь идет только о технической информации по поводу SIM-карт и мобильных устройств. Регулятор же предлагает загружать в систему и персональные данные. Это улучшит идентификацию клиентов банков, но повысит риски утечки данных и может спровоцировать навязывание дополнительных услуг финансовыми организациями, считают эксперты.
Ранее стало известно, что суд в Москве обязал «Яндекс» выплатить административный штраф в размере двух миллионов рублей за повторное непредоставлении ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Эти сведения требовались спецслужбе для обеспечения безопасности страны и розыска людей.
Артем Путинцев