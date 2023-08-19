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CBS случайно «рассекретил» результаты выборов главы США

CBS News по ошибке назвал Байдена бывшим президентом США
19 августа 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

CBS News случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом США, чуть позже они исправили сообщение. Об этом стало известно из их аккаунта в соцсети Х (бывшая Twitter).
Отмечается, что американцы поддержали первоначальную версию публикации. Один из пользователей заявил, что публикация CBS News — это твит из будущего. Другой пользователь отметил, что в публикации издания нет ошибки.

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.


Ранее отдых американского президента на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с лесными пожарами, возмутил журналистов телеканала Fox News и простых американцев. Прошла уже неделя с тех пор, как пламя превратило в развалины целый город. И в то время, как на Гавайях подсчитывали потери, президент страны загорал на пляже в Делавэре.

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Синоптик Шувалов рассказал о понижении температуры и дождях в Москве на следующей неделе
19 августа 2023, 12:07

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что Москву на следующей неделе ждет существенное понижение температуры и практически ежедневные дожди. Об этом сообщают «Известия».
По словам Шувалова, в понедельник температура воздуха составит плюс 21–23 градуса. Со вторника в столицу придет существенное похолодание, температура воздуха понизится до плюс 17–19 градусов.

Синоптик также отметил, что практически каждый день будет дождливым, существенных всплесков тепла больше не предвидится.

Напомним, Подмосковный Минтранс призвал водителей быть очень внимательными во время плохой погоды. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

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#похолодание
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«Прайм»: с 1 сентября части россиян повысят пенсию
Профессор Финогенова: с 1 сентября пенсию повысят тем, кто уволился в августе
19 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что части работников, которые вышли на пенсию в сентябре 2023 года, проиндексируют ее. Об этом сообщает «Прайм».
Отмечается, что под индексацию пенсии попадут те пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. Профессор Финогенова подчеркнула, что фиксированная часть выплаты вырастет в два раза. 

Сообщается, что сама выплата произойдет не ранее, чем в октябре. При этом, если 80 лет пенсионеру исполнится в конце сентября, то повышенные выплаты стоит ожидать только в ноябре.

Напомним, правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. К сотрудникам, которые не являются госслужащими, относятся коменданты, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие. Индексация произойдет с 1 октября 2023 года.

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#зарплаты
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#сво
#путин
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Глава комитета Госдумы Гаврилов рассказал об ошибках при продаже дачных участков
19 августа 2023, 10:27

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов назвал типичные ошибки при продаже дачных участков.
Гаврилов сообщил РИА Новости, что, если поухаживать за дачей перед продажей, можно повысить стоимость участка. Если же выставить на продажу неухоженным, то цена упадёт на 1-1,5 млн рублей.
 
Перед продажей нужно урегулировать вопросы вступления в наследство и энергосбережения. В противном случае сделку придётся отложить до момента, пока проблемы не решат. 

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в столице за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей. Эксперты объясняют, что это рост цен случился из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата, а также сокращения доли студий (количество сократилось на 27,4% за месяц).

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#дача
#недвижимость
#участок
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Депутат Останина предлагает выдавать сертификат на жильё за рождение 5 ребенка
19 августа 2023, 10:07

Фото: istockphoto/dvulikaia

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагает выдавать сертификат на квартиру тем семьям, в которых родится пятый ребёнок.
«Мы предлагаем для того, чтобы выбраться из демографической ямы не поддерживающую, а стимулирующую меру — выделение жилищного сертификата для семей, в которых родился пятый ребенок»- рассказала «Ленте. Ру» Нина Останина.
Также глава комитета Госдумы считает, что меры поддержи многодетных семей не должны зависеть от уровня доходов.
Останина рассказала, что законопроект улучшит положение 2,5 млн многодетных семей.
 
«Также он станет стимулирующей мерой для тех, у кого воспитываются двое детей, родить третьего, трое — родить четвертого, четверо — пятого. Потому что они смогут стать обладателями жилищного сертификата на приобретение квартиры», — сказала в заключении Нина Останина.
Ранее «Фонд общественное мнение» сообщил, что в данный момент бездетными являются четверть взрослых россиян.

Опрос проводили среди совершеннолетних граждан в 53 регионах страны. 24% рассказали, что у них нет детей. Менее трети (27%) сообщили, что у них один ребенок. Почти каждый третий (35%) воспитывает двоих детей. 

Многодетными россиянами оказались только 14% опрошенных - у 9% трое детей, 5% являются родителями четверых и более детей.

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#дети
#семья
#многодетная семья
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Шеф-повар Пискунов рассказал о русских продуктах, которые незаслуженно забыли рестораны
19 августа 2023, 09:24

Фото:istockphoto/Mikhail Spaskov

Блюда с репой, одуванчиками, щаницей, а также черной редькой почти отсутствуют в российских ресторанах, но посетители часто интересуются исконно русскими, недооцененными ингредиентами.
Об этом РИА Новости рассказал шеф-повар ресторана русской кухни Влад Пискунов. По его словам, более всего обделена вниманием репа.
 
«Вроде бы в каждом овощном отделе магазина продается, а вот рестораны ее практически не используют. Мы репу квасим, как тысячи лет наши предки. И делаем с ней щи. Она дополняет вкусовую гамму», – рассказал Влад Пискунов.
 Гости ресторана часто заказывают костромские щи со щаницей.
 
«Она же щеница, или крошево – это квашеные, мелко нарубленные верхние листы капусты. Мы покупаем ее в Костроме. Щи получаются яркие и насыщенные», – поделился шеф-повар.
Весной и летом в меню появляется крапива, из которой делают чипсы и зеленые щи. Также незаслуженно обделили вниманием и ряпушку.

«Эту рыбу перестали использовать, считают мелкой и костлявой. В гастрономии идет тенденция на унификацию – все одинаковое и люди едят то, к чему привыкли. Везде сибас, дорадо, лосось, а какие-то редкие рыбы, особенно пресноводные, очень редко используются», – сетует шеф-повар.
Ранее шеф-повар ресторана Александр Пушков, по прозвищу Рэмбо, раскрыл проблемы, существующие в ресторанах России.

Победитель «Адской кухни» Александр Пушков рассказал, что в России практически нет хорошей итальянской кухни и правильной подачи блюд.

«Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть», - считает Пушков.
Также, по словам шефа, многие его коллеги из России подают небольшие блюда в больших тарелках, но данная практика должна быть оправдана.

«Если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда», - заявил Александр Пушков.
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#рестораны
#еда
#продукты
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В ООН считают экстремальную жару нормой
19 августа 2023, 08:42

Фото: iStock/Chalabala

Всемирная метеорологическая организация называет экстремальную жару новой нормой.
Всемирная метеорологическая организация, которая является специализированным учреждением ООН, сообщила, что экстремальную жару, которая установилась в июле и августе в нескольких регионах Северного полушария, нельзя считать неожиданностью.
 
«Это новая норма, и это не является неожиданностью», —заявил на брифинге в Женеве эксперт ВМО по климату Альваро Силва.
По его словам, частота и интенсивность данных явлений как волны тепла и сильные осадки, выросли за последние десятилетия. Деятельность человека стала основной причиной изменения климата.
 
Прошлый месяц оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В августе также сохранится неблагоприятная погода. Об экстремальной жаре предупреждают европейские метеослужбы, в их числе Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Польша, Хорватия, Франция и Швейцария.
 
Метеослужба Франции прогнозирует температуру до +40 градусов в южных районах страны. Швейцарские метеорологи сообщают, что на большей территории страны установится температура от +33 до +35 градусов. В марокканском Агадире зафиксирован национальный температурный рекорд в +50,4 градуса. Турция также бьёт рекорды: там 49,5 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.

По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.

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#жара
#климат
#оон
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В Минобороны сообщили о создании отечественного смартфона, который заменит зарубежные аналоги
19 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Pinkypills

Россия в конце нынешнего года может получить смартфон, который полностью заменит зарубежные аналоги.
Замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин сообщил, что российский смартфон, который сможет полностью заменить функционал иностранных устройств, возможно, появится в России к концу текущего или началу 2024 года. 

По словам Лишина, на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» продемонстрировали ряд смартфонов, близких к полному функционалу.

К концу 2023 — началу 2024 года «мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства»-считает полковник Лишин. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в Сети появились первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Он получит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Однако ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил в эфире «Радио 1», что России такой проект не подходит.

Специалист сравнил новую модель с российской операционной системой «Аврора», отметив, что «РОСА Мобайл» отстаёт на восемь лет.

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#смартфон
#россия
#минобороны рф
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Синоптик Вильфанд спрогнозировали жару, как в Турции, на российском юге
19 августа 2023, 08:20

Фото: IStock/naumoid

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах ожидается сильная жара.
По словам Вильфанда, столбик термометра поднимется до +33... +39°С, и это соответствует климатической норме южных турецких регионов.
 
«Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов», —сообщил Роман Вильфанд.
Синоптик прогнозирует, что аномальная жара установится в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что будущие выходные и начало следующей недели будут последними днями в столице, подходящими для купания на открытом воздухе.

Со вторника температура воздуха и воды в Москве и Подмосковье начнёт снижаться.

«Понедельник - последний день, когда, выходя из воды, можно ещё ощутить удовольствие», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам эксперта, сейчас температура воды в водоёмах равняется примерно 20-22 градусам. В субботу и воскресенье прогнозируется тёплая погода - до +26 градусов.

К середине будущей недели вода охладится до 18-19 градусов. Вместе с этим задует северо-западный ветер в 6-11 м/с. По словам Вильфанда, нынешний купальный сезон в Москве и Подмосковье можно считать продолжительным, хоть и с перерывами.

«До 20 августа - это хороший показатель»,-заключил эксперт.
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#погода
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Эксперт Ульянов дал советы по запоминанию сложных паролей
Эксперт Ульянов рассказал, как упростить запоминание сложных паролей
19 августа 2023, 06:23

Фото: iStock/ipuwadol

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов дал рекомендации по выбору и запоминанию сложных паролей. Об этом пишет радио Sputnik.
По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение не случайным наборам цифр, букв и знаков, а парольным фразам — например, сточки из песни или книги. Это упростит запоминание даже длинных паролей, добавил Ульянов.

«Важно найти баланс между длиной пароля и удобством его использования. Хорошая рекомендация в этом плане — использование парольных фраз. То есть у вас пароль должен состоять не из случайной «абракадабры» из букв и символов, а из логической фразы. Например, строчки из песни или литературного произведения», — цитирует издание слова собеседника.

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