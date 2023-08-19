CBS случайно «рассекретил» результаты выборов главы США

Фото: РИА Новости/Стрингер
CBS News случайно назвал Джо Байдена бывшим президентом США, чуть позже они исправили сообщение. Об этом стало известно из их аккаунта в соцсети Х (бывшая Twitter).
Отмечается, что американцы поддержали первоначальную версию публикации. Один из пользователей заявил, что публикация CBS News — это твит из будущего. Другой пользователь отметил, что в публикации издания нет ошибки.
Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.
Ранее отдых американского президента на пляже в то время, как на Гавайях сражаются с лесными пожарами, возмутил журналистов телеканала Fox News и простых американцев. Прошла уже неделя с тех пор, как пламя превратило в развалины целый город. И в то время, как на Гавайях подсчитывали потери, президент страны загорал на пляже в Делавэре.
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Екатерина Коршунова