Центр реабилитации слуха и речи оборудуют в «Недвижимости за 1 рубль»

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
Реализация Центра реабилитации слуха и речи принесет округу дополнительных 30 новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.Инвестиции компании «Тоша и Ко» в реализацию проекта составят 60 миллионов рублей.
«В соответствии с условиями программы «Недвижимость за 1 рубль» инвестор проведет комплекс ремонтно-строительных работ по реконструкции полученного здания. Работы планируется начать уже в следующем месяце. Сам центр откроется в 2025 году», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Московской области запущена новая услуга по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым. В рамках этой программы можно взять недвижимость для бизнеса по льготной арендной ставке.
Здание, переданное под реализацию Центра слуха и речи не использовалось порядка 5 лет, ранее там находилась Налоговая инспекция.
«В новом здании Центра реабилитацию единовременно смогут проходить до 45 детей в неделю, а это более двух тысяч курсов в год. И что очень важно, сократится время ожидания реабилитации, а также появится возможность амбулаторных занятий для пациентов, проживающих во Фрязино и близлежащих округах Подмосковья», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
На инвестиционную карту Московской области на сегодняшний день внесено порядка 230 объектов недвижимости, доступных по программе "Недвижимость за 1 рубль". В дальнейшем этот перечень будет постоянно пополняться и актуализироваться. Для того, чтобы получить помещение по символичной цене, необходимо выбрать объект на интерактивной карте и собрать необходимые документы.Читайте также:
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