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Центр реабилитации слуха и речи оборудуют в «Недвижимости за 1 рубль»

13 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Компания «Тоша и Ко» стала участником подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль». Инвестор получил в льготную аренду здание во Фрязино для организации деятельности Центра реабилитации слуха и речи.

Реализация Центра реабилитации слуха и речи принесет округу дополнительных 30 новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Инвестиции компании «Тоша и Ко» в реализацию проекта составят 60 миллионов рублей.

«В соответствии с условиями программы «Недвижимость за 1 рубль» инвестор проведет комплекс ремонтно-строительных работ по реконструкции полученного здания. Работы планируется начать уже в следующем месяце. Сам центр откроется в 2025 году», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Московской области запущена новая услуга по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым. В рамках этой программы можно взять недвижимость для бизнеса по льготной арендной ставке.

Здание, переданное под реализацию Центра слуха и речи не использовалось порядка 5 лет, ранее там находилась Налоговая инспекция.

«В новом здании Центра реабилитацию единовременно смогут проходить до 45 детей в неделю, а это более двух тысяч курсов в год. И что очень важно, сократится время ожидания реабилитации, а также появится возможность амбулаторных занятий для пациентов, проживающих во Фрязино и близлежащих округах Подмосковья», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На инвестиционную карту Московской области на сегодняшний день внесено порядка 230 объектов недвижимости, доступных по программе "Недвижимость за 1 рубль". В дальнейшем этот перечень будет постоянно пополняться и актуализироваться. Для того, чтобы получить помещение по символичной цене, необходимо выбрать объект на интерактивной карте и собрать необходимые документы.

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#Недвижимость за 1 рубль
#меры поддержки
#строительство
#льготная аренда
#Центр реабилитации
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Счетная палата уличила чиновников в подгонке целевых показателей госпрограмм
13 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/Atstock Productions

Счетная палата уличила органы власти, которые курировали госпрограммы, в том, что они занимались подгонкой целевых показателей под фактические результаты.
Об это пишет РБК, ссылаясь на отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2022 год.
 
По мнению аудиторов, чиновники зачастую снижали KPI менее чем за месяц до отчетной даты, то есть позже 1 декабря 2022 года. А из некоторых госпрограмм в последний момент исключали некоторые показатели или мероприятия, которых не достигли или не провели.
 
В итоге в отчетности фактические значения значительно превышали плановые. Государственные служащие сделали так, что почти треть всех выполненных показателей оказалась перевыполнена на 25%. Таким же образом ведомства действовали и выполняя нацпроекты.
 
В частности, Минэкономразвития занижало прогнозные значения в программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В Минфине корректировали KPI в программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
 
Изменения KPI после 1 декабря зафиксировали в госпрограммах «Информационное общество», «Развитие лесного хозяйства», «Юстиция».

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#Счетная палата
#чиновники
#KPI
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В России прогнозируется дефицит лекарств для животных
13 июля 2023, 12:28

Фото: Минсельхозпрод МО

К дефициту зарубежных лекарств для домашних животных может привести ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов. В данный момент новым условиям соответствуют только 19 из 127 импортных лекарств.
Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей.
 
По данным экспертов, с 1 сентября хозяева питомцев могут остаться без кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин и других современных лекарств для животных.
 
Для допуска этих препаратов к продаже будет необходимо представить в Россельхознадзор документ о качестве и подтверждение соответствия требованиям GMP. Вакцины будут обязаны проходить испытания в аккредитованных лабораториях.

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#ветеринар
#животные
#вакцина
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Генпрокуратура РФ организовала проведение конкурса «Вместе против коррупции»
13 июля 2023, 12:10

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокуратура РФ организовала проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной программы «Вместе против коррупции».
Прием конкурсных работ будет осуществляться до 1 октября 2023 года. На сайте конкурса www.anticorruption.life размещены Правила проведения конкурса. 

Подведение итогов будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. 
 
Интересующую информацию о конкурсе можно получить на Едином портале прокуратуры РФ.  

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#конкурс
#борьба с коррупцией
#Генпрокуратура РФ
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В российских школах предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины»
13 июля 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Комитет Госдумы по просвещению проголосовал за поправку о переименовании «Основ безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защиты Родины».
Соответствующую поправку внесли ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении учащихся в школах к общественно полезному труду. Авторами инициативы стала группа сенаторов и депутатов, которую возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
 
В конце июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что данный предмет не  изменит объёма  нагрузки на учеников. Программа изучения нового предмета будет составлена на основе существующих «Основ безопасности жизнедеятельности».

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#ОБЖ
#Госдума
#школа
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В Подмосковье стартовал социальный раунд «Трезвый водитель»
13 июля 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На территории Подмосковья проводится социальный раунд «Трезвый водитель», который направлен на снижение тяжести последствий от ДТП с участием нетрезвых водителей и профилактику соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические и просветительские мероприятия на территории всей Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмсоковья просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию, соблюдать правила дорожного движения и строго исключить вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5-2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ). Согласно ст. 264-1 УК РФ, за повторное нарушение водителям грозит штраф от 200 тыс. рублей, возможна конфискация автомобиля и лишение свободы.

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#Трезвый водитель
#транспорт
#Минтранс
#профилактика
#нетрезвый водитель
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ФСБ задержала в Курской области диверсантов, собиравших секретные сведения для ВСУ
13 июля 2023, 11:57

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.
В результате проведения разыскных мероприятий, силовики обнаружили у членов преступной группировки средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Россияне собирали и передавали украинской стороне данные об объектах Минобороны РФ, дислокации подразделений. Переданная информация могла быть использована ВСУ для совершения диверсионно-террористических актов. 

По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает ФСБ РФ. 

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#ФСБ
#Курская область
#госизмена
#Минобороны
#ВСУ
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На Бали с 2024 года введут налог для туристов
13 июля 2023, 11:41

Фото: iStock/PhotoFra

На Бали всех иностранных туристов с 2024 года обяжут платить налог в 150 тысяч рупий.
По словам губернатора острова Вайана Костера, налог будет приниматься посредством электронного платежа. Об этом пишет издание The Jakarta Post.

Туристы, перед тем как прибыть на остров, будут обязаны оплатить сумму в размере 10 долларов. В дальнейшем, может появиться возможность оплаты налога по прибытии в аэропорт. Действовать норма будет с 2024 года, уточняет агентство. 

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#Бали
#Индонезия
#туристы
#налог
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Демограф Ткаченко: «Идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна»
13 июля 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми. Обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Руслан Ткаченко, директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» раскритиковал это предложение. Он объяснил, что, с точки зрения демографической науки, семьи с тремя детьми считаются нормальными. Те семьи, где воспитывают одного или двух детей называются малодетными. И только семьи, где растут 5 и более детей, считаются многодетными.
 
По словам эксперта, общество вряд ли сможет понять целесообразность признания малодетных семей многодетными.
 
«Существует спор, нужно ли вкладываться больше в рождение первых детей или лучше вкладываться в рождение третьих и последующих. А данное предложение-какой-то средний непонятный компромисс. Он никакую проблему не решает. Может просто формулировка странная, и хотели просто какую-то программу поддержки рождения детей придумать», - сказал Руслан Ткаченко.
Также эксперт отметил, что, если бы льготная поддержка многодетных семей работала, то, наверное, больше бы рождали четвертых и пятых детей. Но, исходя из демографической ситуации, очевидно, что инструмент поддержки многодетных семей не работает. По мнению Руслана Ткаченко, инициатива Даванкова не подтолкнет и семей с двумя детьми рожать третьего ребёнка. 
 
«Сама идея опираться на льготы в вопросах рождаемости контрпродуктивна. Льготы не являются панацеей от падения рождаемости. Все эти льготные программы должны были быть приняты ещё много лет назад. Мне такому депутату хочется задать пару вопросов, а ещё лучше дать подзатыльников», - заявил Руслан Ткаченко.
По словам эксперта Ткаченко, такие предложения не улучшат демографическую ситуацию. Он призвал прислушаться к серьёзным профессорам-демографам, которые отказываются идти Госдуму, где их рекомендации оставляют без внимания.

Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.

По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.

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#демография
#рождаемость
#дети
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Школьники из Подмосковья стали лауреатами Международной олимпиады «Туймаада»
13 июля 2023, 11:30

Фото: istockphoto / metamorworks

Ученики Физтех-лицея им. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине XXX Международной олимпиады школьников «ТУЙМААДА».

XXX Международная олимпиада школьников «ТУЙМААДА» проходила со 2 по 10 июля в Якутске. Студенты из Физтех-лицея им. П.Л. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине. 

«Даниил Игнатьев взял диплом 1 степени и показал лучший результат в старшей лиге, а дипломы 2 степени получили Владимир Крещик, Алексей Смоленцев и Артём Шекера. Поздравляем наших ребят, а также их наставника Максима Голубева с успешным выступлением!», — рассказали «Радио 1» в пресс-службе министерства образования Московской области..

Физтех-лицей им. П.Л. Капицы был открыт в Долгопрудном в 2014 году. Это школа нового типа, основной задачей которой является создание образовательной среды, максимально раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности, способной достойно ответить требованиям времени.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Олимпиада
#Международная олимпиада
#Физтех лицей
#математика
#образование
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