Центр Вереи по просьбе жителей закрыли для грузовиков

На ухудшение дорожной обстановки повлияли погодные условия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минтранс Подмосковья отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Петровском, Носовихинском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Пятницком, Новорязанском, Горьковском, Фряновском и Щёлковском шоссе.

Ввиду интенсивного транспортного потока, Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.