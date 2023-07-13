Центр Вереи по просьбе жителей закрыли для грузовиков

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«Жители обратили внимание, что их беспокоят грузовики в центре. Мы проанализировали транспортный поток в городе и посчитали, что более 40% транспорта в день составляют грузовики. Проработали маршруты объезда и ограничили движение грузового транспорта, установив дорожные знаки. Для контроля до конца июля установим комплексы фотовидеофиксации», – пояснил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Ограничения действуют на улицах 1-ой Советской и Ленинской, Ленинском проспекте и Дороховском шоссе.
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