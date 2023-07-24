Центробанк отметил рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

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ЦБ России совершенствует систему наблюдения для обнаружения финансовых пирамид, большинство из которых работают в интернете. Более 98% мошеннических интернет-схем выявляются через три-пять дней после начала их продвижения в социальных сетях. Большинство пирамид — э то анонимные проекты с коротким сроком жизни и незначительным числом участников. Игроки верят, что после заработка виртуальных денег они смогут вывести их на реальный счет. Но, как только поток новых пользователей и средств иссякает, игра закрывается и вывести вложенные и заработанные в симуляторе средства не представляется возможным.
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